Les Québécois «pensent» qu’ils consomment moins d’alcool

«La réalité, c’est que la consommation d’alcool des Québécois n’a pas diminué. La consommation est restée stable dans les dernières années», soutient Mme Lapointe, citant plusieurs données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Agence de la santé publique du Canada.

La directrice générale de la Maison Jean Lapointe n’a pas encore de réponse formelle pour expliquer cette croyance fautive des Québécois, mais elle a quelques hypothèses en tête.

«C’est vrai que la consommation a significativement augmenté pour certaines personnes pendant la pandémie, donc peut-être que ces personnes sentent qu’elles ont progressé. Mais en général, la consommation des Québécois est restée stable», soulève Mme Lapointe.

La période postpandémie peut également avoir joué sur la perception des répondants, postule-t-elle. Ceux-ci ne consomment plus afin d’oublier le confinement, ils boivent à nouveau dans des contextes sociaux, ce qui donne l’impression d’avoir une consommation «plus normale».

«Je réfléchis à voix haute, mais c’est peut-être aussi une simple forme de déni. On aime l’alcool et on n’a pas envie de se faire dire qu’il faut qu’on diminue», lance Mme Lapointe.

Le défi… 29 jours!

Le défi 28 jours revient encore une fois cette année, mais avec un jour de plus dans le mois, année bissextile oblige. Une journée supplémentaire qui ne doit pas effrayer ceux qui envisagent de relever le défi, note la directrice générale de la Maison Jean Lapointe.

«C’est sûr que rendu à 28 jours, on peut bien en faire un de plus. Mais en même temps, on n’est pas obligé de réussir le défi pour participer et s’inscrire», souligne Mme Lapointe, qui ajoute avec humour que la Saint-Valentin et le Super Bowl sont des bonnes excuses pour des passe-droits.

«L’important, c’est de progresser, regarder sa consommation par rapport au mois passé. Être capable de se regarder dans le miroir et prendre conscience de la place que prend l’alcool dans notre vie.» — Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe

La directrice générale rappelle «qu’au départ», le défi 28 jours a été lancé par la Maison Jean Lapointe afin de recueillir des fonds. Les gens peuvent s’inscrire en ligne, au coût de 28$, ou encore faire un don. Au moment d’écrire ces lignes, 388 066$ avaient été amassés sur un objectif d’un million.

Des hommes qui boivent plus, des femmes qui cherchent moins d’aide

Selon le même sondage Léger, les hommes sont plus nombreux à affirmer qu’ils boivent plus d’une fois par semaine, avec une proportion de 36% des répondants. Des résultats qui concordent avec les études et les chiffres des dernières années, confirme Mme Lapointe.

«Oui c’est un phénomène qui est là depuis toujours, les hommes boivent plus et ils représentent au moins 65% à 70% de notre clientèle», soutient la directrice générale de la Maison Jean Lapointe.

«Cela dit, les femmes rattrapent tranquillement les hommes dans les courbes de consommation. On voit qu’elles sont davantage visées par le marketing de l’industrie de l’alcool», continue-t-elle.

Même si les femmes «ont plus tendance à aller consulter les psychologues» et autres ressources, Mme Lapointe note que l’effet est inverse face aux problèmes de dépendance à l’alcool.

«Les femmes ont beaucoup plus de difficulté à prendre le téléphone pour nous appeler. Elles sont prises par des sentiments de honte et de culpabilité : un homme qui boit beaucoup, c’est encore accepté, mais une femme qui marche de travers, la société n’aime pas ça», conclut-elle.

Le sondage de la firme Léger a été réalisé entre le 12 et le 14 janvier 2024 auprès d’un échantillon de 1001 Québécois tirés d’un panel «dont les membres ont accepté de participer, à l’occasion, à des recherches par sondages réalisées au téléphone, par la poste ou sur Internet.»

Il est impossible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon probabiliste de 1001 répondants serait de ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.