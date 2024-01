Le pays n’est pas prêt à étendre l’aide à mourir aux troubles mentaux, dit Holland

Il dit que le gouvernement libéral convient qu’il faut plus de temps et qu’il est d’accord avec la conclusion d’un rapport d’un comité parlementaire conjoint publié lundi.

Le rapport final du comité, déposé quelques instants avant la sortie de M. Holland et du ministre de la Justice Arif Virani sur la colline du Parlement, indique que les problèmes fondamentaux entourant l’expansion n’ont pas été résolus.

Les députés et les sénateurs membres du comité estiment qu’il serait «imprudent et dangereux» pour le gouvernement libéral d’autoriser le changement prévu en mars.

M. Virani soutient que le gouvernement est très conscient de cette échéance à venir et qu’il aura un plan en place.

Une loi est nécessaire pour modifier le calendrier, et les libéraux ont déjà légiféré sur un délai d’un an l’année dernière, affirmant à ce moment que les prestataires de soins médicaux et les provinces avaient besoin de plus de temps pour se préparer.

Les critiques ont fait valoir qu’il n’existe aucun moyen clair de déterminer si une personne souffrant d’un trouble mental peut aller mieux et s’inquiètent de la manière dont les évaluateurs pourraient prendre en compte des circonstances telles que la pauvreté.

Les partisans de l’expansion ont déclaré qu’exclure du programme les personnes atteintes de maladie mentale équivaut à de la discrimination.

Cette décision devrait valoir au gouvernement libéral le soutien des conservateurs et du NPD.

Au Parlement, le chef conservateur Pierre Poilievre s’était déjà engagé à annuler le changement s’il formait le prochain gouvernement.

Les néo−démocrates fédéraux disaient également qu’ils s’opposaient à l’expansion jusqu’à ce que de meilleurs soutiens soient en place pour aider les personnes aux prises avec une maladie mentale.

Le Barreau canadien divisé

Par ailleurs, un groupe d’avocats canadiens souhaite que leur organisation nationale de défense retire son soutien à cette mise à jour.

L’Association du Barreau canadien, qui représente des milliers d’avocats de partout au Canada, a soutenu que l’exclusion de ces patients pourrait violer leurs droits, mais ses membres devraient débattre la semaine prochaine d’une résolution qui renverserait cette position.

La résolution demande à l’association non seulement de retirer ses déclarations antérieures, mais également d’exhorter les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à attendre des moyens fiables «pour déterminer si les troubles psychiatriques sont irrémédiables».

La résolution recommande également de donner la priorité aux soutiens en matière de santé mentale entre−temps.

Les efforts des avocats marquent la principale opposition à laquelle le gouvernement libéral fédéral est confronté.