Près de 75 000$ flambés à cause d’un médicament?

Simon Pichette «n’a pas de tabous». Il le répète à plusieurs reprises lors de sa rencontre avec Le Soleil, dans un Tim Hortons situé près de l’Institut en santé mentale de Québec, où il est hospitalisé.

Avant de s’asseoir, il commande deux grandes boîtes de beignes. «Je m’en fous du prix. Je vais donner ça aux gars à l’étage, dit-il à la caissière, tout sourire. Ça va leur faire plaisir.»

Pour ceux qui, comme Simon, souffrent d’un trouble bipolaire, les dépenses excessives comme celle-ci font partie des symptômes courants. «Quand je suis en phase maniaque, je dépense beaucoup. J’ai déjà donné mon cellulaire et mes écouteurs à quelqu’un dans la rue. Ça va jusque-là.»

Un contexte tout indiqué pour développer des problèmes de jeu compulsif. Deux ans après son premier épisode maniaque, Simon a commencé à jouer aux machines à sous. À 23 ans, il possédait une grande quantité d’argent liquide en raison de son emploi en restauration, explique-t-il.

Réalisant qu’il avait un problème, Simon a arrêté de jouer à l’âge de 27 ans. «Je n’ai pas touché à une machine pendant trois ans», assure-t-il.

Rechute

En 2021, Simon Pichette est hospitalisé après le décès de sa mère. C’est à ce moment qu’il se fait prescrire l’antipsychotique Abilify Maintena, ou aripiprazole.

«Je faisais confiance à mes psychiatres et à mes infirmières de liaison. Je voulais être traité le plus rapidement possible pour que la manie cesse et que je m’en sorte. J’étais prêt à prendre n’importe quoi, n’importe quelle injection qu’ils m’offraient pour m’en sortir», se souvient-il.

Peu de temps après sa première injection, Simon recommence à jouer de manière compulsive. «En deux ans, j’ai dépensé environ 75 000 dollars en jeu. C’est une somme colossale.»

Au mois de janvier, Simon a appris que l’Abilify Maintena était susceptible de créer ou aggraver des problèmes de dépendance et de jeu. «J’étais en beau fusil!»

Un effet secondaire rare

Plusieurs cas de jeu problématique chez des personnes recevant de l’aripiprazole ont été déclarés à Santé Canada, si bien qu’un avis a été émis à cet effet en 2015. Aux États-Unis et au Canada, une courte recherche permet de trouver plusieurs recours collectifs contre des pharmaceutiques qui commercialisent le médicament.

Olivier Corbeil, pharmacien au CIUSSS Capitale-Nationale et chercheur à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, a conduit une étude sur le sujet.

Les résultats, qui ont été publiés dans la revue CNS Drugs en 2021, démontrent qu’il existe un lien entre le jeu compulsif et l’aripiprazole. «Les personnes qui présentent un premier épisode de psychose et qui reçoivent de l’aripiprazole sont plus nombreuses à avoir un problème de jeu que celles recevant une autre médication antipsychotique», explique-t-il.

Le chercheur tient toutefois à nuancer ces conclusions. Il s’agit d’un effet secondaire rare, dont le lien de causalité demeure incertain.

«Il faut garder en tête que le fait de présenter une condition de santé mentale est en soi un facteur de risque de développer d’autres troubles, dont les dépendances. Dans tous les cas, il est important de faire la balance entre ce potentiel effet indésirable, qui demeure très rare, et les bénéfices associés au médicament.» — Olivier Corbeil, pharmacien et chercheur

Simon Pichette est d’accord, mais il pense que les patients avec des antécédents en jeu compulsif ne devraient pas recevoir cette injection. «Ça se peut que ce soit un bon médicament pour certaines personnes. Mais c’est un fléau pour ceux qui ont déjà des problèmes de dépendances, parce que ça peut les rehausser.»

Une solution facile

Dans les prochaines semaines, Simon Pichette a l’intention de se lancer dans une procédure judiciaire contre la pharmaceutique. Il ne souhaite pas intenter de poursuite contre le personnel hospitalier, même s’il aurait aimé être mieux informé.

«J’ai un bon suivi à l’hôpital. J’ai un bon psychiatre. J’ai une bonne infirmière de liaison. Mais je n’ai jamais eu d’avertissement par rapport au jeu. Jamais», déplore-t-il.

Simon espère qu’en partageant son histoire, les patients seront sensibilisés sur ces risques. «Un problème de jeu amène un problème d’argent, qui amène un problème de relations. C’est un cercle vicieux. Ça a affecté toutes les facettes de ma vie. Je veux que ça arrête. Je ne veux pas que d’autres patients souffrent.»

L’homme de 32 ans aimerait également que les droits des patients en santé mentale soient mieux respectés et reconnus, en commençant par mieux les informer sur les effets secondaires de leurs médicaments.

«Il faut mettre en garde les patients. La médication, ce n’est pas à prendre à la légère. Il y a d’autres alternatives comme une bonne hygiène de vie, le sport ou bien dormir», soulève-t-il.

Celui qui étudie en travail social souhaite lui-même travailler dans le domaine pour aider d’autres personnes comme lui. Plus que tout, il souhaite leur donner une lueur d’espoir. «Je veux qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a la possibilité de s’en sortir, malgré le fait qu’on ait cette terrible maladie.»