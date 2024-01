Centraliser le transport de jeunes de la DPJ de Granby à Sherbrooke, «c’est aberrant»

Pierre Albert Morin, un des chauffeurs qui transportent des jeunes de la DPJ à Granby, déplore la décision du CIUSSS de l'Estrie. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Pierre Albert Morin, un de ces chauffeurs pour la région de Granby, est estomaqué. «On vient de nous convoquer pour nous dire qu’on va fermer le département de transport pour la DPJ à Granby. Et ceux qui voudront garder leur emploi devront voyager à Sherbrooke, sans être payés, pour ensuite revenir à Granby pour travailler. C’est un non-sens, a-t-il clamé en entrevue à La Voix de l’Est. C’est aberrant.»

La flotte de véhicules du service de transport pour la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est répartie à deux endroits: à Sherbrooke (secteur Val-du-Lac) et dans l’aire de stationnement de l’hôpital de Granby.

Selon M. Morin, le CIUSSS justifie sa décision par une diminution de la demande de services de transport dans la région de Granby. Il émet de sérieuses réserves à ce sujet. «Je travaille depuis environ un an pour le service de transport du CIUSSS à Granby et il n’y a pas de temps mort. On va un peu partout, autant dans la région de l’Estrie qu’en Montérégie.»

Pierre Albert Morin estime que la situation s’apparente à un «congédiement déguisé». «Combien de chauffeurs de Granby accepteront de travailler dans des conditions comme ça? Je ne sais pas.»

Le Granbyen craint par ailleurs que les services aux jeunes de la DPJ soient amputés dans la région. «On offre un service important et il ne faudrait pas que les jeunes soient pénalisés à cause de mauvaises décisions.»

«Cavalier»

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les chauffeurs assurant le transport des jeunes de la DPJ en Estrie, remet en doute la décision du CIUSSS. «On va défendre nos membres, a affirmé le président du SCFP en Estrie (4475), Alexandre Dumont. [...] Est-ce qu’il pourrait y avoir une diminution de la flotte de véhicules à Granby, peut-être. Mais, on croit que tout ne devrait pas être transféré à Sherbrooke. [...] Je crois que le CIUSSS sous-estime le nombre de transports faits dans la région de Granby.»

Le représentant du SCFP en Estrie, Alexandre Dumont (Archives La Tribune)

Alexandre Dumont déplore par ailleurs que le syndicat n’ait pas été consulté en amont de l’annonce de la décision aux employés. «Nos membres ont été rencontrés. Malheureusement, on n’avait pas été invité. [...] C’est cavalier de leur part. Le CIUSSS a reconnu son erreur.»

Selon M. Dumont, le CIUSSS a garanti au SCFP que la centralisation du transport à Sherbrooke n’aura aucun impact sur les services à la clientèle de la DPJ. «Aucun véhicule ne doit être coupé», a-t-il spécifié.

Sous-utilisation

Le CIUSSS de l’Estrie a confirmé la centralisation de la flotte de véhicules à Sherbrooke dès le 24 janvier.

Le service de transport pour les jeunes de la DPJ qui habitent Granby demeure toutefois en vigueur, a indiqué par courriel Eliane Thibault, du département des communications. «La décision de rapatrier les sept véhicules actuellement en service à Granby vers Sherbrooke fait suite à une analyse démontrant une sous-utilisation de nos équipements», a-t-elle indiqué.

«Par souci de saine gestion des deniers publics [le CIUSSS veut] maximiser leur utilisation en regroupant les ressources en un seul lieu», a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la douzaine de chauffeurs de Granby, l’employeur leur a offert «de poursuivre leur tâche à Sherbrooke ou d’intégrer d’autres secteurs d’activité au sein de l’organisation».

De plus, a assuré la représentante du CIUSSS, «cette modification ne compromettra en rien la qualité du service» dont bénéficie la clientèle de la DPJ dans la région de Granby.