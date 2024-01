ATTENTE EN CHIRURGIE | Québec très loin de sa cible

Le printemps dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté un ambitieux plan de rattrapage visant à diminuer 85% le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an. Premier objectif : faire passer de 17 460 à 7600 le nombre de Québécois dans cette situation entre mars 2023 et mars 2024. Deuxième objectif : qu’il n’en reste que 2500 d’ici la fin de la présente année.

Le gouvernement est toutefois encore bien loin de ses cibles.

Pour l’ensemble de la province, Québec souhaite voir la liste d’attente être réduite de 9860 cas d’ici la fin mars. Or, depuis le printemps, à peine 3280 noms ont été retranchés dans le lot de patients qui attendent d’être opérés depuis plus d’un an. Globalement, le réseau québécois n’a donc atteint que 33% de la cible fixée pour la fin mars 2024.

Endurer la douleur

Pour Judith Raymond, l’attente est synonyme de douleur. Ses problèmes à la hanche ont commencé en 2004, à la suite d’un accident de moto. Comme elle avait à l’époque 39 ans, sa hanche a simplement été «réparée», explique-t-elle. Avec les années, le mal est revenu. Sa tête fémorale est aujourd’hui tellement affaissée qu’elle a une jambe «un pouce plus bas» que l’autre.

Judith Raymond doit souvent marcher avec une canne en attendant d'obtenir une chirurgie de remplacement de la hanche. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

À l’automne 2022, un orthopédiste de l’Hôtel-Dieu de Lévis lui a suggéré d’essayer des infiltrations de cortisone, un processus que Judith Raymond a trouvé très douloureux. Elle a par la suite attendu jusqu’en mars 2023 pour que l’orthopédiste inscrive son nom sur la liste d’attente pour un remplacement de la hanche. On lui a alors indiqué qu’il y aurait de quatre à six mois d’attente. La résidente de Laurier-Station, dans Chaudière-Appalaches, attend toujours que le téléphone sonne. Son médecin de famille a aussi donné son nom à Thetford Mines, au cas où.

Judith Raymond a revu son orthopédiste de Lévis au début janvier. Pendant la consultation, elle n’était «plus capable de parler» tellement son «désarroi» était grand. Le médecin lui a dit qu’il opérait un patient en attente depuis 279 jours et que son tour devrait bientôt arriver, puisqu’elle était officiellement sur la liste depuis 270 jours.

Propriétaire d’un bar, Judith Raymond est contrainte d’endurer ses douleurs pour travailler. Pendant la pandémie, elle a perdu l’employé qui ouvrait le commerce le matin. «Je n’ai plus personne pour faire ça, donc tous les matins, c’est moi qui vais ramasser mon bar, qui fais le ménage, la comptabilité et les commissions», explique la dame de 59 ans.

À la maison, ce n’est pas plus facile. Mme Raymond vit seule. Depuis près d’un an, elle a souvent recours à une canne pour marcher et doit tout faire «au ralenti». «J’ai un chien qui ne se promène plus dehors, dit-elle. […] Quand je garde mes petits-enfants, on ne va nulle part.»

La situation s’empire dans certaines régions

La situation diffère grandement d’une région à l’autre. Dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Outaouais, par exemple, la diminution dans le nombre de patients en attente depuis plus d’un an souhaitée pour mars 2024 est atteinte à plus de 70%. Dans le cas de l’Outaouais, par contre, l’important retard accumulé fait en sorte que malgré la baisse du nombre de patients en attente depuis plus d’un an, la région demeure surreprésentée par rapport à son poids démographique.

À l’opposé du palmarès, six régions comptent aujourd’hui davantage de patients en attente d’être opérés depuis plus d’un an qu’en mars dernier. Il s’agit de la Capitale-Nationale, de la Mauricie–Centre-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, de Chaudière-Appalaches, de Laval et des Laurentides.

Tous délais d’attente confondus, quelque 170 000 patients québécois sont en attente d’une place dans un bloc opératoire.

Au cabinet du ministre Christian Dubé, on indique avoir toute de même «connu des résultats concrets», puisque le nombre de patients en attente depuis plus d’un an a connu une baisse de près de 40% depuis l’automne 2022.

«Maintenant, il faut prendre en considération le contexte actuel, ajoute le cabinet de M. Dubé dans une déclaration écrite. Les plus récents chiffres sont en date du 30 décembre et comprennent [...] l’impact des journées de grève (report de 4000 chirurgies), la période des Fêtes, ainsi que la montée des virus et l’engorgement dans les urgences. Nous sommes conscients qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire et nous n’allons ménager aucun effort dans les prochaines semaines pour continuer à baisser les listes d’attente, tout en prenant en compte l’évolution de la situation actuelle.»

En attente pour trois chirurgies

L’attente est longue aux quatre coins du Québec. À Montréal, Louise Croussett attend elle aussi de passer sous le bistouri. Inscrite sur la liste d’attente depuis décembre 2022, elle a pu se faire remplacer un genou en juillet dernier. Mais il lui reste encore son autre genou et ses hanches à remplacer. Trois chirurgies pour lesquelles elle attend d’avoir un rendez-vous au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). La sexagénaire souffre d’arthrose depuis quelques décennies. En 2016, elle a commencé à marcher avec une canne. «Depuis deux ans, je marche avec un déambulateur, laisse-t-elle tomber. […] Je travaille à temps plein et je reste dans un troisième étage. Monter et descendre les escaliers, c’est un supplice pour moi.»

Louise Croussett attend trois chirurgies orthopédiques. (Courtoisie)

Mme Croussett soutient que la chirurgienne qui doit l’opérer aux hanches lui a demandé de perdre du poids avant l’intervention. Même si sa condition l’empêche de faire de l’exercice convenablement, elle a réussi à perdre des dizaines de livres. Elle attend un rendez-vous à la fin du mois et espère savoir si son tour arrivera bientôt.

Même si l’un de ses genoux a pu être remplacé l’été dernier, Louise Croussett n’en «profite pas» en raison de l’attente pour les autres interventions. Et à cause des douleurs, elle doit prend des anti-inflammatoires et des opioïdes. Consciente de la dépendance que la morphine peut générer, elle essaye de limiter le plus possible la quantité de comprimés qu’elle prend.

Mme Croussett sait très bien qu’elle n’est pas la seule à voir sa «qualité de vie» être réduite de la sorte. «C’est dommage pour tout le monde», se désole-t-elle.