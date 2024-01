Urgences : le CIUSSS paiera jusqu’à un million pour acheter 36 places en RPA

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait annoncé en décembre la libération de 500 lits dans les hôpitaux de la province par l’achat d’autant de places par les différents CISSS et CIUSSS dans des RPA. L’Estrie a hérité de 36 de ces places.

«Nous avons un total de 18 places contractées à ce jour avec nos partenaires», explique la directrice du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Nathalie Bolduc.

La raison pour laquelle nous ne sommes pas à 36 places encore est parce qu’on veut s’assurer du pairage optimal pour nos patients. On ne veut pas prendre de places en RPA simplement pour prendre des places en RPA. — Nathalie Bolduc

Pour ces 18 places, donc la moitié de ce que le CIUSSS aura à terme, l’établissement a déjà déboursé un demi-million de dollars. Il s’agit de contrat de six mois conclus jusqu’ici avec trois RPA sur le territoire estrien.

Dépendamment des services offerts par celles-ci aux usagers, le prix quotidien pour le CIUSSS varie de 80$ à 150$ par patient. Les trois RPA avec lesquelles le CIUSSS fait affaire sont la résidence Boisé du lac à Sherbrooke, la Maison du Berger à Waterville (RLS de Coaticook) et la résidence Saint-Charles à Granby (RLS de la Haute-Yamaska).

À titre comparatif, le coût quotidien moyen d’hospitalisation pour les patients à niveau de soins alternatifs (NSA), donc ceux qui ne nécessitent plus d’être à l’hôpital, était de 1 649,80$ dans la période du 1er avril 2023 au 2 décembre 2023, selon des données du CIUSSS.

Un patient NSA peut engendrer des coûts quotidiens supérieurs à 1500$ lorsqu'il est gardé à l'hôpital. (Archives AFP)

Mesures efficaces

L’achat de ces places et d’autres mesures comme l’ajout de lits de surcapacité dans les CHSLD ou l’augmentation du volume de soins en réadaptation à domicile ont vraisemblablement permis aux différents hôpitaux de la région d’observer un impact positif sur la libération de lits aux étages, ce qui aide les urgences.

Lors de l’entrevue avec Nathalie Bolduc, vendredi, le CIUSSS hébergeait 123 patients NSA dans ses lits d’hospitalisation.

«Durant la dernière période estivale, on est monté à pratiquement à 200. Cet automne, on a diminué à environ 172. Peu après la période des Fêtes, à 123, on est content», indique Mme Bolduc.

«Une donnée intéressante, c’est le flux de patients NSA, poursuit-elle. Dans les deux dernières semaines, 21 patients de plus sont sortis par rapport à ceux qui sont entrés. Il y a donc un plus grand volume de patients NSA qui sortent, donc on peut penser que cette donnée pourrait continuer de descendre.»

Et en plus du soutien pour les hôpitaux et le personnel de la santé, l’achat de places en RPA permet aussi aux patients NSA d’obtenir les services adaptés à leurs besoins, ajoute Nathalie Bolduc.

«Ce qu’on cible comme patients, ce sont des gens qui pourraient être en attente de soins longue durée. Dans nos RPA de catégorie 4, on a des soins plus avancés, avec une couverture minimale de soins infirmiers [...] et des soins d’hygiène plus importants et une couverture comportementale de base. Quand nos patients présentent ces besoins-là, on est capable de regarder avec une RPA pour une planification de sortie, même si le patient attendait initialement pour un CHSLD», mentionne-t-elle.

Selon les données du tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux, 28% des patients NSA attendent pour une place en CHSLD.

28% des patients NSA attendent pour une place en CHSLD. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Saturation

Les fermetures de RPA observées dans la dernière année en Estrie et la diminution du nombre de places disponibles qui en découlent rendent toutefois la tâche difficile aux équipes du CIUSSS quand vient le temps d’acheter des places dans ces établissements, admet Nathalie Bolduc.

«Des RPA de catégorie 4, il n’y en avait pas tant que ça sur le territoire avec des disponibilités», souligne-t-elle.

«On attend certains retours de certaines RPA qui regardaient comment elles pouvaient s’arranger pour nous aider, mentionne Mme Bolduc. C’est sûr qu’à Sherbrooke, on est un peu saturé au niveau des disponibilités des RPA de catégorie 4.»

Rappelons que, toutes catégories confondues, une douzaine de RPA ont fermé en Estrie en 2023. Environ 1000 places ont ainsi été perdues, indiquait le CIUSSS à La Tribune la semaine dernière.