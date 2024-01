Le bloc opératoire de Fleurimont voit la lumière au bout du tunnel

La Tribune rapportait en octobre la mise sur pied de cette cellule d’accompagnement qui devait, selon les mots du directeur des services professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Mario Viens, «stabiliser les équipes» et, à terme, permettre une reprise complète des activités du bloc opératoire de Fleurimont. Celui-ci est, rappelons-le, traversé par une crise sans précédent depuis le printemps dernier.

À l’époque de sa mise en place, des travailleurs de la santé interrogés manifestaient un optimisme prudent par rapport à la cellule. Aujourd’hui, toutefois, l’espoir n’est plus caché: la cellule d’accompagnement a véritablement fait bouger les choses dans le bon sens.

Un document interne daté du 11 janvier et signé par le Dr Mario Viens, dont La Tribune a obtenu copie, fait état de nombreux avancements réalisés par la cellule d’accompagnement, notamment la mise en place d’un cadre plus clair pour la confection des listes de garde.

Mais au-delà du technique, il y a aussi eu du changement dans la composition de l’équipe de direction du bloc opératoire, signalent différents travailleurs de la santé interrogés pour ce reportage.

Ces changements, jumelés à l’implantation de nouvelles pratiques organisationnelles, ont amélioré le climat de travail dans les derniers mois, remarque une infirmière œuvrant sur l’unité. Cela a eu pour effet de stopper l’hémorragie de travailleurs au bloc opératoire de Fleurimont, analyse un médecin qui y travaille.

Lors de la mise en place de la cellule, l’unité comptait 24 infirmières régulières et neuf en processus d’orientation, ce qui permettait d’avoir six des neuf salles du bloc en activité, non sans problèmes pour les équipes en place qui devaient composer avec des rotations de quarts, notamment. Au cours de l’été, le nombre d’infirmières en poste avait chuté à 17, alors qu’une équipe théoriquement complète serait composée d’environ 75 personnes.

Le directeur des services professionnels du CIUSSS, le Dr Mario Viens, a transmis récemment un état de situation sur l'avancement des travaux de la cellule d'accompagnement. Il n'a pas été possible de s'entretenir avec lui à ce sujet. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

En date de janvier 2024, selon nos informations, une trentaine d’infirmières régulières œuvraient sur cette unité, en plus de celles en cours d’orientation. Cela permet aux équipes de réaliser leur travail en «diminuant beaucoup la rotation de quarts» et en ne travaillant plus à effectif net négatif avec six salles ouvertes, selon l’infirmière.

Toutes ces informations sont confirmées par la présidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est, Stéphanie Goulet. Si elle précise qu’il manque encore de personnel et que la rotation de quart est toujours présente, elle se réjouit de voir que «des personnes qui devaient partir sont finalement restées» et que la rétention du personnel est bonifiée.

La Tribune a tenté d’obtenir les commentaires du Dr Mario Viens sur la situation et la réponse positive des équipes à son initiative, mais le service des communications du CIUSSS de l’Estrie-CHUS a répondu que ce dernier réserverait ses commentaires publics pour se concentrer sur les communications internes faites aux employés du bloc.

Changements durables?

La cellule d’accompagnement mettra fin à ses activités de façon graduelle «pendant la période hivernale», écrit le Dr Viens dans le document que nous avons obtenu. Déjà, des voix appellent à la vigilance pour que le retour à la structure de gestion régulière ne soit pas synonyme d’effacement des avancées faites récemment.

Selon nos informations, même des gens impliqués en gestion redoutent le moment où la cellule se retirera des activités.

«J’espère que le CIUSSS va voir que, quand on change les personnes responsables de cette unité, elle va mieux», martèle Stéphanie Goulet.

En ce moment, le changement le plus notable est celui au poste de chef du bloc opératoire, souligne-t-elle. Une ancienne infirmière de cette unité, qui occupait jusqu’alors un poste de gestion au bloc de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, a hérité de cette position.

Or, lors du retrait de la cellule d’accompagnement, la gestion des activités du bloc opératoire reviendra à la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui en est responsable en temps normal, soit la direction des services spécialisés, chirurgicaux et de cancérologie (DSSCC).

La présidente intérimaire du syndicat qui représente les infirmières en Estrie, Stéphanie Goulet, souhaite que les changements constatés soient durables. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Des tensions explicitement nommées existaient dans la dernière année entre les employés du bloc de Fleurimont et la DSSCC, les travailleurs ayant même demandé l’été dernier la démission de deux personnes à la tête de cette direction.

«La cellule a mentionné que la confiance de l’équipe envers la DSSCC serait à reconstruire entièrement, mais je ne pense pas que nous sommes réconciliables de ce que j’entends», avance l’infirmière interrogée par La Tribune.

«Le climat s’est beaucoup amélioré depuis qu’il y a eu du changement dans la gestion, pas seulement avec nos membres, mais aussi avec le corps médical. Je pense que ça montre qu’on ne peut pas remettre les gens qui étaient là avant et espérer que ça demeure comme c’est là», estime de son côté Stéphanie Goulet.

Dans son document détaillant l’état de situation au 11 janvier, le Dr Mario Viens fait état de «plusieurs rencontres» s’étant tenues avec différents intervenants, dont ceux de la DSSCC.

Les représentants de cette direction se rendront d’ailleurs sur le terrain au bloc opératoire le 23 janvier en compagnie du PDG du CIUSSS, le Dr Stéphane Tremblay, et d’autres cadres pour s’entretenir avec des employés et des médecins travaillant à cette unité.