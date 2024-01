L’écoanxiété dans la mire de l’Institut national de santé publique du Québec

C’est la première fois que l’INSPQ organise une journée comme celle-là, mais l’organisation s’intéresse à la question depuis plusieurs années déjà, note Maxime Boivin, chercheuse à l’INSPQ et professeure associée à l’Université Laval. Elle fait notamment partie du Groupe interdisciplinaire de recherche en écoanxiété et engagement citoyen.

Les journées annuelles de la santé publique du Québec ont lieu chaque année. Il s’agit d’un moment de formation pour le réseau de la santé publique.

«C’était une demande de la Table nationale de concertation en santé environnementale et de la Table de concertation nationale en promotion et prévention de la santé, qui voulaient qu’on fasse une journée sur l’écoanxiété, parce qu’il y avait de plus en plus de préoccupations sur le sujet. On en entend beaucoup parler dans les médias mais aussi beaucoup du côté scientifique, ça vient de plus en plus présent. Chez les jeunes, on en entend beaucoup parler également.»

Le phénomène de «l'écoanxiété» suscite de plus en plus de préoccupations, notamment du côté de la santé publique. (Yan Doublet, Archives Le Soleil/Archives Le Soleil)

L’événement visait notamment à clarifier ce qu’est l’écoanxiété, puisqu’il existe beaucoup de mythes autour de cette question, et à aborder ce qui peut être mis de l’avant. Il a rassemblé des professionnels de la santé, mais aussi des gens provenant du milieu de l’éducation.

L’écoanxiété est notamment décrite comme un état d’inconfort psychologique et parfois physique, caractérisé par l’appréhension d’une menace plus ou moins lointaine concernant les changements climatiques, la situation environnementale, de même que leurs conséquences sur les individus.

Les conséquences peuvent être très variées, note Mme Boivin.

On pense à du stress, des enjeux de concentration, de l’isolement.

«Plusieurs personnes nous ont parlé du temps des Fêtes. Elles sont mal à l’aise, les grands-parents veulent gâter les enfants, mais les parents ne sont pas à l’aise de recevoir autant de choses, ça fait des froids dans la famille…»

Les impacts peuvent s’additionner : on pense à des troubles de sommeil, de l’humeur en plus de l’influence sur certaines décisions de vie.

«On voit de plus en plus d’impacts sur les choix professionnels. Certains nous ont dit qu’ils ont choisi un emploi parce que leur ancien emploi ne tenait pas assez compte de l’environnement, que l’impact était trop négatif…»

Environ 8 % de la population vivrait de l’écoanxiété à un niveau que l’on considère comme étant élevé. C’est ce que montrent des études québécoises – une donnée qui trouve aussi écho dans les études internationales.

Selon différentes études, environ 76 % de la population vivrait une forme d’écoanxiété.

«Ce qui nous inquiète aussi, c’est le 24 % qui ne vit pas d’écoanxiété. Si je suis coincée sur un rail de chemin de fer et je sais que le train arrive, et que je n’ai aucun stress, ce n’est pas nécessairement une réaction normale. J’utilise de gros guillemets autour du mot normale», image Mme Boivin.

«Le train, ce sont les changements climatiques. Mais comme c’est moins concret, qu’on sait moins comment ça va se traduire et comment ça va arriver, il y a beaucoup de monde qui ne va pas percevoir ce risque-là.»

Un des enjeux est d’aborder la question des changements climatiques sans faire paniquer les gens, note Mme Boivin.

Avec d’autres collaborateurs des universités de Montréal et de Laval, de même que de l’INSPQ, elle planche sur un guide destiné aux travailleurs du milieu de la santé publique.

Une des questions souvent posées est de quelle façon aborder ce sujet, souligne-t-elle.

«Moi, je travaille sur les stratégies qui peuvent favoriser la mobilisation pour adopter des comportements d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques », explique-t-elle.