Mobilité des infirmières: on assiste à du «tordage de bras», déplore la FIQ en Estrie

Arielle (nom fictif) adore son travail à BMP. Jamais l’infirmière n’aurait imaginé être traitée de la sorte par son employeur. Tout a basculé lorsqu’elle a récemment dit non lorsqu’on a exigé qu’elle fasse des quarts de travail dans un CHSLD de la région en situation précaire à plusieurs niveaux, dont nous taisons les détails pour éviter que notre source soit identifiée. «Je n’étais pas orientée [formée] pour travailler là-bas. Ça va au-delà de la volonté, c’est une question de sécurité des soins aux patients. [...] On m’a dit que j’allais m’exposer à des absences non autorisées et qu’il allait falloir que je vive avec les conséquences.»

Selon notre source, plusieurs infirmières de Brome-Missisquoi-Perkins ont démissionné, notamment parce qu'elles ont été intimidées et menacées par l'employeur. (Alain Dion)

Les représailles n’ont pas tardé. Parmi celles-ci, on l’aurait notamment empêchée de travailler alors qu’elle était à l’horaire, ce qui a fait en sorte que l’on a obligé d’autres infirmières à faire des heures supplémentaires, le fameux TSO. Selon Arielle, au moins deux collègues ont démissionné après avoir vécu des situations semblables à la sienne.

Inacceptable

La présidente intérimaire de la FIQ en Estrie, Stéphanie Goulet, a corroboré les informations données par notre source. «La personne n’avait jamais été orientée dans un CHSLD. Et du jour au lendemain, on lui demande d’être la seule infirmière de l’installation. Quand elle dit qu’elle refuse parce que ce serait dangereux pour les patients, on l’intimide, on la menace de sanctions et de lui retirer son ancienneté. C’est du tordage de bras. Et c’est inacceptable.»

Selon Stéphanie Goulet, un cas similaire impliquant une infirmière est survenu à l’hôpital de Granby. Une plainte officielle aurait été déposée par la FIQ en Estrie auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. «On lui avait dit de retourner chez elle pour l’empêcher de faire son quart de travail. Après plusieurs rencontres, l’employeur avait convenu que ça n’avait pas de sens.»

La présidente syndicale intérimaire a confirmé que des griefs seront déposés auprès de l’employeur concernant les représailles envers l’infirmière de BMP. «Et ses collègues ont aussi subi un préjudice parce qu’elles ont dû faire du TSO quand on l’a empêchée de travailler.»

«On ne peut pas plier»

Le spectre de la réforme du réseau de la santé laisse la FIQ en Estrie perplexe. «Quand on se retrouve en bris de service, on se fout déjà des codes de déontologie, de la sécurité des patients. Ça prend quelqu’un», fait valoir Stéphanie Goulet.

Selon le syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ-SPSCE), de nombreuses infirmières font déjà preuve de beaucoup de flexibilité, travaillant entre autres dans plusieurs départements et secteurs d'activité différents.

Le déplacement des infirmières est prévu dans les conventions collectives, souligne la présidente syndicale. «Il y a donc déjà de la flexibilité de la main-d’oeuvre. Mais on ne peut pas donner de la souplesse à outrance, dit-elle. Comme professionnelles en soins, on a des obligations déontologiques. On ne peut pas aller donner des soins à des patients si on considère qu’on n’a pas les compétences et les habiletés pour le faire.»

«Le gouvernement nous dit de faire confiance aux gestionnaires, ajoute-t-elle. Mais, avec ce qui se passe en ce moment, on voit que c’est impossible. On ne peut pas plier. Ce serait mettre les soins de la population en péril.»

Le CIUSSS de l’Estrie a décliné notre demande d’entrevue, se contentant d’un bref commentaire par courriel. «Dans tous les cas où un employé est appelé à venir prêter main-forte à une autre équipe, l’expertise de la personne auprès d’une clientèle est prise en compte et au besoin un ajustement au niveau des tâches est mis en place», indique Nancy Corriveau, du département des communications.