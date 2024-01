Une douzaine de résidences pour aînés ont fermé en Estrie en 2023

Le nombre de fermetures de RPA en Estrie a doublé entre 2022 et 2023. (Archives La Presse)

La résidence privée pour aînés (RPA) Le Monastère annonçait jeudi à ses résidents passer d’une catégorie 3 (pour résidents semi-autonomes) à 2 (pour résidents autonomes). Une centaine de résidents qui bénéficiaient des services sont ainsi touchés et susceptibles de devoir déménager d’ici au 15 juin.

Le service des communications du CIUSSS de l’Estrie-CHUS a mentionné vendredi que l’évaluation des besoins de ces personnes sera faite dans les prochaines semaines afin de déterminer clairement le nombre de relocalisations à effectuer. Il se peut, explique-t-on, que des personnes puissent demeurer à la RPA si des équipes de soins à domicile s’y rendent pour donner certains services, par exemple le bain.

Le CIUSSS a aussi indiqué qu’en 2023, douze RPA avaient fermé leur porte sur le territoire de l’Estrie, et ce, sans compter les diminutions de services comme celle du Monastère. En 2022, La Tribune avait répertorié six fermetures de RPA, ce qui signifie que ce nombre a doublé dans la dernière année.

«C’est assez impressionnant comme chiffre», remarque la copropriétaire d’une RPA sherbrookoise, qui a requis l’anonymat pour ne pas inquiéter sa clientèle.

Même son de cloche du côté du directeur des affaires gouvernementales et publiques du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Hans Brouillette. Selon lui, la situation des RPA est inquiétante en ce moment au Québec, mais l’Estrie fait face à des difficultés «importantes» par rapport à d’autres régions.

Pour preuve, il indique que l’Estrie a perdu environ 1500 unités d’hébergement en RPA depuis mai 2019. À cette date, la région comptait 123 RPA, alors qu’elle en a aujourd’hui 84. Il s’agit d’une perte nette de 39 résidences sur cette période.

La RPA Le Monastère a annoncé jeudi une diminution de ses services. (Jean Roy/La Tribune)

Multifactoriel

Hans Brouillette affirme que les contraintes financières vécues par les RPA au Québec et en région découlent de plusieurs facteurs. Dans les dernières années, la hausse des assurances en raison de la COVID-19 a souvent été évoquée. Récemment, on entend souvent parler des difficultés à atteindre les normes gouvernementales plus strictes exigées aux résidences.

Or, «l’enjeu majeur», selon M. Brouillette, est celui de la main-d’œuvre. Les RPA, surtout celles offrant des soins infirmiers ou de l’assistance personnelle, sont particulièrement touchées par la pénurie de travailleurs, dit-il.

«Il y a trois volets à cet enjeu de main-d’œuvre, le premier étant la disponibilité. Est-ce qu’il y a assez de main-d’œuvre disponible pour les RPA? La réponse est non, ce n’est pas suffisant», lance M. Brouillette.

Le second volet, celui de la rémunération, est intimement lié à la disponibilité.

«La main-d’œuvre se fait tellement rare, il faut s’assurer d’être compétitif dans l’offre salariale», précise la copropriétaire d’une RPA à qui nous avons parlé.

Au cours des prochains mois, le gouvernement reverra progressivement à la baisse les différentes primes accordées depuis décembre 2022 aux infirmières et aux préposés aux bénéficiaires des RPA, jusqu’à ce qu’elles disparaissent en mars.

«C’est un dur coup pour nous, car c’est difficile de garder notre personnel avec cette perte de salaire. [...] Il faut trouver une façon de palier pour se garder la tête hors de l’eau, tout en gardant nos augmentations de loyer raisonnables pour les résidents», note-t-elle.

Pour compenser au retrait de ces primes, Hans Brouillette explique que le RQRA milite en faveur de l’implantation d’un crédit d’impôt sur les salaires des employés assurant les soins et l’assistance personnelle dans les RPA, à l’instar de ce qu’il se fait dans l’industrie des jeux vidéos, par exemple.

«Sans une mesure comme un crédit d’impôt, l’avenir n’est pas rose pour les RPA, dit-il. [...] On a un crédit d’impôt pour les jeux vidéo. C’est bien, mais nous, ce qu’on offre, c’est des soins aux humains. Quand une RPA ferme en raison de problèmes financiers, les aînés ne disparaissent pas.»

Hans Brouillette, directeur des affaires gouvernementales et publiques du RQRA. (Tirée de Facebook)

Capacité d’absorption

Justement, si les aînés ne disparaissent pas, il faut être en mesure de les reloger. Or, les places d’hébergement se font de plus en plus rares.

L’afflux prochain des résidents du Monastère qui devront, après évaluation, déménager sollicitera certainement les autres établissements d’hébergement de Sherbrooke.

«C’est certain qu’un jour ça va bouchonner. Nous, on a déjà une liste d’attente pour nos unités», souligne la gestionnaire d’une RPA interrogée pour ce reportage.

Hans Brouillette croit pour sa part qu’il faut commencer à voir cette situation de façon plus globale. On devrait s’attarder à «voir comment le réseau au complet, soit les RPA, les CHSLD, les soins à domicile et les ressources intermédiaires, peut répondre à ce problème» plutôt qu’à «pelleter le problème d’un côté ou de l’autre», selon lui.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS maintient pour sa part ne pas avoir encore étudié l’impact de la reclassification du Monastère sur les autres centres d’hébergement de Sherbrooke, attendant plutôt la fin de l’évaluation des résidents pour le faire.