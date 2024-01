Des médecins s’inquiètent des recommandations du ministre Dubé sur les urgences

Le 19 décembre dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré aux journalistes à Montréal qu’il y avait «une grande proportion des personnes qui consultent à l’urgence qui n’ont pas de problème urgent — je ne dis pas qu’elles ne sont pas inquiètes, mais qui n’ont pas de problème urgent — et qui ne devraient pas se rendre à l’urgence». (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

Or, les gens ne devraient pas hésiter à se rendre aux urgences s’ils estiment avoir besoin de soins de santé d’urgence, soutenait mercredi un porte−parole de l’association, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Le 19 décembre dernier, le ministre Dubé a déclaré aux journalistes à Montréal qu’il y avait «une grande proportion des personnes qui consultent à l’urgence qui n’ont pas de problème urgent — je ne dis pas qu’elles ne sont pas inquiètes, mais qui n’ont pas de problème urgent — et qui ne devraient pas se rendre à l’urgence».

Les messages du gouvernement qui demandent aux gens de ne pas se rendre aux urgences à moins que cela ne soit «nécessaire» pourraient les dissuader d’accéder aux soins dont ils ont besoin, affirme un urgentologue à l’Hôpital Queensway Carleton d’Ottawa. (Jean Roy/La Tribune)

Le ministre Dubé invitait ces gens à utiliser plutôt les autres options disponibles, comme les cliniques de médecine familiale ou les infirmières praticiennes spécialisées, mais aussi des pharmaciens qui peuvent fournir des conseils professionnels.

Le ministre a fait cette déclaration quelques jours après avoir reçu une lettre du Regroupement des chefs d’urgence du Québec, qui déplorait une situation qui «s’est détériorée de manière fulgurante» et qui est devenue «hors de contrôle». Le Regroupement dénonçait l’«inertie» du gouvernement, alors que «la crise ne fait qu’empirer».

Le 30 décembre, le ministère de la Santé a publié un communiqué encourageant les Québécois à «utiliser les options autres que l’urgence pour répondre aux besoins de santé non urgents».

Le nombre de patients dans les services d’urgence est toujours élevé en pleine saison d’infections respiratoires, mais les engorgements sont surtout dus à des problèmes systémiques signalés depuis des années, a déclaré mercredi le Dr Michael Herman, urgentologue à l’Hôpital Queensway Carleton d’Ottawa, qui s’exprimait au nom de l’Association canadienne des médecins d’urgence.

«Les problèmes liés aux engorgements sont en réalité davantage liés au flux dans l’hôpital qu’au nombre de patients qui se présentent à l’urgence, a soutenu le docteur Herman. Lorsque des patients admis à l’hôpital attendent 24, 48, parfois 72 heures pour obtenir un lit sur les étages, ça occupe à l’urgence un espace qui ne peut pas être utilisé pour voir le prochain patient.»

Si les gens ont «un accès rapide» à un médecin de famille, cela peut être une bonne option pour ceux qui ne présentent pas de symptômes graves, a admis l’urgentologue. Mais ils ne devraient pas hésiter à se rendre aux urgences «s’ils craignent quelque chose de plus grave», a−t−il souligné. «C’est au patient de déterminer sa (propre) urgence.»

Or, les messages du gouvernement qui demandent aux gens de ne pas se rendre aux urgences à moins que cela ne soit «nécessaire» pourraient les dissuader d’accéder aux soins dont ils ont besoin, a déploré le docteur Herman. «C’est le patient qui a des inquiétudes quant à ses symptômes, des inquiétudes quant à son bien−être, alors il se présente aux urgences pour être évalué. C’est notre boulot, c’est notre rôle.»

Vendredi dernier, un achalandage élevé a forcé le Réseau de santé Vitalité, au Nouveau−Brunswick, à demander à la population d’éviter les salles d’urgence des hôpitaux de Caraquet et de Campbellton, à moins de nécessiter des «soins urgents et critiques». Et mercredi encore, le Réseau Vitalité demandait à la population du Madawaska de limiter les visites à l’Hôpital d’Edmundston.

Par ailleurs, la salle d’urgence de l’Hôpital Stella−Maris−de−Kent, à Sainte−Anne−de−Kent, a été fermée la nuit pendant la période des Fêtes en raison d’une pénurie d’infirmières.

Les médecins urgentistes ont rencontré les ministres de la Santé de partout au Canada l’automne dernier pour discuter des problèmes qui affligent continuellement les hôpitaux et les services d’urgence.

«Les défis auxquels sont confrontés les services d’urgence canadiens, comme l’engorgement, les longs temps d’attente et les ressources limitées, persistent depuis bien trop longtemps», a déploré Michael Howlett, président de l’Association canadienne des médecins d’urgence, dans un communiqué publié le 12 octobre.

___

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.