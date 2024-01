Défi 28 jours sans alcool: objectif de 1 million de dollars pour la Fondation Jean Lapointe

La campagne de sensibilisation vise à soutenir l’œuvre de La Maison Jean Lapointe dans la prévention et le traitement des dépendances. (Archives PC, Nathan Denette/Archives PC, Nathan Denette)

L’objectif cette année est d’amasser 1 million de dollars, notamment grâce aux inscriptions individuelles de 28$ pour soutenir les efforts de prévention et le traitement des dépendances. Pour s’inscrire au Défi qui durera 29 jours en cette année bissextile, les gens pourront parrainer un participant ou faire un don.

Jean−Marie Lapointe, fils de Jean Lapointe, affirme que le Défi 28 jours sans alcool est une belle occasion de réaliser tous les bienfaits de prendre une pause de consommation sur sa santé physique et mentale en plus de sensibiliser la population aux problèmes liés aux dépendances.

La campagne de sensibilisation vise quant à elle à soutenir l’œuvre de La Maison Jean Lapointe dans la prévention et le traitement des dépendances. L’argent recueilli permet à la Maison d’offrir des services adaptés et un accompagnement ciblé pour les personnes qui en ont besoin.

Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de La Maison Jean Lapointe, ajoute que les sommes amassées servent aussi à soutenir les familles et les proches des personnes ayant des dépendances, car ils souffrent eux aussi.

La Fondation est associée cette année à l’organisme Éduc’alcool. De plus, elle compte sur plusieurs ambassadeurs: les comédiens Ariel Charest, Erich Preach, Félix−Antoine Tremblay et Lou−Pascal Tremblay, le chef Danny St−Pierre, la chanteuse Mélissa Bédard et l’animatrice Virginie Coossa.

Les personnes intéressées sont invitées à visiter le www.defi28jours.com.