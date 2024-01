Cadre pour améliorer l’accès des pompiers à la lutte au cancer

Le ministre de la Santé, Mark Holland, précise dans un communiqué que ce cadre fournira une orientation commune aux intervenants, y compris les professionnels de la santé, les scientifiques et la communauté des pompiers, pour relever les défis posés par les cancers liés à la lutte contre les incendies.

Des données dévoilées par le ministère indiquent que le cancer représente plus de 86 % de tous les décès liés au service chez les pompiers canadiens. De plus, les pompiers ont 9 % plus de risque de développer un cancer et 14 % plus de risque d’en mourir que la population générale.

Le ministère rappelle qu’en 2023, les pompiers ont relevé les défis liés à une saison des feux de forêt sans précédent au Canada, en plus d’agir à titre de premiers intervenants dans des situations d’urgence, ou en risquant leur vie pour sauver celle des autres.

Le Canada compte quelque 32 000 pompiers professionnels et 100 000 pompiers volontaires.

Le gouvernement du Canada signale qu’en 2021, il a mis en œuvre un plan d’action visant à protéger les pompiers contre l’exposition à des produits chimiques nocifs lors d’incendies résidentiels, mais il ajoute qu’il reste encore du travail à faire.