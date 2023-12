Revivez les grands dossiers du monde de la santé en 2023

L’année 2022 s’était conclue comme bien d’autres, alors que la période des Fêtes avait amené une surcharge sur les unités d’urgence du CIUSSS régional. Cette situation n’a pas tardé à faire jaser en début d’année 2023.

Le 6 janvier, alors que l’urgence de l’Hôpital Fleurimont était bondée, un homme atteint d’une leucémie en phase avancée a été contraint de se coucher au sol, sur le plancher de l’unité, car aucune civière n’était disponible pour l’accommoder et qu’il ne pouvait plus être debout ou assis en raison de son état.

Cette histoire, rapportée en primeur par La Tribune, avait fait couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, le CIUSSS avait adressé la situation en point de presse le lundi suivant, un fait très rare dans les dossiers concernant un usager bien précis. La porte-parole de l’établissement indiquait alors que la situation était « inacceptable », mais un urgentologue interrogé à ce moment dans nos pages prédisait que de telles situations allaient se produire « de plus en plus ».

Tout ce dossier aura poussé différents médias de la région à souligner leur intérêt à visiter une unité d’urgence afin de s’imprégner de la réalité de cet endroit. Au début du mois de février, La Tribune et Radio-Canada Estrie avaient pu passer une soirée aux urgences de l’Hôpital Fleurimont, accompagnant notamment la cheffe du département de médecine d’urgence du CIUSSS, la Dre Marie-Maud Couture, sur le terrain.

Démissions

Le hasard voudra que la Dre Couture soit l’une des premières à quitter son poste de gestion au CIUSSS de l’Estrie-CHUS quelques mois après notre visite aux urgences, alors qu’on apprenait coup sur coup le 8 mai son départ et celui du chef de département de médecine générale du CIUSSS, le Dr Benoît Heppell.

Les Drs Couture et Heppell ciblaient notamment comme raison de leur démission « leadership contrôlant » et la forte centralisation au CIUSSS. Pour eux, le CIUSSS se souciait plus des orientations ministérielles que des idées de ses gestionnaires sur le terrain, par exemple.

Véritable onde de choc dans le réseau, ces deux départs ont surtout précédé une salve de démissions de chefs de département et de membres de la direction. Il y en aura finalement eu six à être officiellement recensées, dont la majorité ont été faites pour des raisons similaires à celles des Drs Heppell et Couture.

Sommé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, de sortir publiquement sur la question, le PDG du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Stéphane Tremblay, a refusé de dire que la vague de démissions témoignait de problèmes dans la gestion faite par sa haute direction, mais bien de « défis d’amélioration ».

Il a néanmoins reconnu qu’il pouvait être difficile pour les médecins-gestionnaires de faire progresser leurs idées à l’intérieur d’une structure comme le CIUSSS.

L’histoire avait fait réagir jusqu’à l’Assemblée nationale du Québec, alors que la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, avait invité le ministre Dubé à venir rencontrer les gestionnaires démissionnaires directement à Sherbrooke, demande à laquelle le ministre n’a pas accédée.

À noter que quatre des six gestionnaires ayant quitté occupent toujours leur poste de médecin au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Problèmes chirurgicaux

Une crise n’attendant pas l’autre, le CIUSSS a été secoué par un autre dossier chaud alors qu’on apprenait toujours le nom de nouveaux gestionnaires démissionnaires.

À la fin du mois de mai, les infirmières travaillant au bloc opératoire de l’Hôpital Fleurimont ont posé un geste relativement rare en tenant une conférence de presse pour indiquer que leurs conditions de travail devenaient intenables.

À l’époque, déplorait cette équipe de travail, les effectifs totalisaient 24 membres, alors qu’ils devaient plutôt être au nombre de 75.

Quelques jours plus tard, des médecins et une infirmière témoignaient à La Tribune de ce qui rend cette unité de travail si spéciale, mais ce qui lui cause aussi ses problèmes. Le bloc opératoire de Fleurimont, comme unité surspécialisée, est notamment plus fortement touché par la pénurie de main-d’oeuvre.

Après quelques autres sorties durant l’été, la situation a atteint son paroxysme le 10 août, alors que les employés du bloc opératoire ont entrepris un sit-in pour conserver un mécanisme de dons de garde entre les différents employés que le CIUSSS voulait interdire. Après conciliation auprès du Tribunal adminstratif du travail, ils ont eu gain de cause.

Toute cette situation avait poussé le Dr David Fortin, qui est neurochirurgien, à réclamer dans nos pages une aide externe pour que le bloc traverse la crise. « Les récriminations des travailleurs de la santé oeuvrant au sein de ce secteur sont bien fondées, mais il semble que ni le côté patronal ni le côté syndical ne soient à même de régler ce contentieux qui ne cesse de nous enfoncer un peu plus tous les jours dans une crise dont on ne voit pas la fin », disait-il.

Son souhait s’est finalement réalisé en octobre, alors que La Tribune rapportait en primeur la création d’une « cellule d’accompagnement » composée notamment d’une firme privée pour aider les équipes du bloc opératoire de Fleurimont dans leurs activités.

Disparition ?

La population sherbrookoise a aussi eu toute une frousse en septembre, alors que La Tribune rapportait que la fameuse réforme de la santé de Christian Dubé ne reconnaissait pas explicitement le CHUS comme centre hospitalier universitaire.

Cette situation a fait craindre au doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’UdeS, le Pr Dominique Dorion, que le CHUS... disparaisse.

Reconnaissant néanmoins à l’époque qu’il s’agissait fort probablement d’un oubli, il se montrait agacé de voir que Sherbrooke avait, selon lui, été oubliée.

Peu de temps après sa sortie dans nos pages, le ministre Dubé confirmait que les changements nécessaires avaient été faits pour remédier à la situation.

Les urgences, encore

Et comme pour boucler la boucle, les urgences ont à nouveau fait la manchette dans les dernières semaines de 2023.

La Dre Marie-Maud Couture, urgentologue au CHUS, expliquait le 18 décembre que la congestion hospitalière créait des situations où des patients avec une cote de priorité « urgent » partaient des urgences avant d’avoir vu un médecin.

De son côté, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS avait confirmé à La Tribune peu de temps après que des efforts ont déjà commencé à être faits pour libérer des lits d’hospitalisation aux étages des différents hôpitaux.