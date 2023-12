Les tiques peuvent se réveiller en ce début d’hiver chaud

Les hivers plus doux et les étés pluvieux font partie des variables qui favorisent la progression de la tique au Québec. (Archives La Voix de l'Est)

«Les températures hivernales plus douces qu’on a au Canada depuis plusieurs années ont très probablement contribué au fait que des espèces sont maintenant installées au Québec, mais continuent une certaine progression en termes d’aire de répartition permanente. Si on prend la tique à pattes noires comme exemple, les changements climatiques ont été responsables de sa progression au nord. Il n’y a pas seulement la température, mais ça prend la disponibilité des hôtes qui nourrissent la tique», explique la professeure au département de biologie à l’Université Bishop’s Jade Savage.

Jade Savage est professeure au département de biologie à l'Université Bishop's. (Université Bishop's)

Les hivers plus doux et les étés pluvieux font partie des variables qui favorisent la progression de la tique au Québec. «C’est sûr qu’un hiver un peu plus tôt ne leur fera pas de tort. Si on a des périodes de réchauffement où il n’y a plus de neige au sol et qu’on se retrouve avec des températures plus élevées, des tiques vont se remettre à être actives», explique la professeure, ajoutant que la tique n’est pas en dormance tout l’hiver, contrairement aux insectes piqueurs comme le maringouin.

Cependant, il ne faut pas tomber dans l’hypervigilance. «Quand on se retrouve sous les 4 degrés Celsius, dès qu’il y a une couverture de neige, on n’a pas besoin de s’en soucier, précise-t-elle. Cependant, s’il pleut, s’il n’y a plus de neige au sol et s’il y a des bordures de végétation sans neige, on pourrait revoir un niveau d’activité. Celui-ci n’aura rien à voir cependant à ceux qu’on a au printemps et à l’automne!»

Et attention : une grande vague de froid n’aurait pas d’impact immédiat sur la population de tiques. «Il peut toujours y avoir un certain pourcentage de la population qui ne traverserait pas l’hiver, mais comme on a chaque hiver des tiques à différents stades de développement, ça ne changera pas grand-chose sur les populations disponibles au printemps. Ces populations seront beaucoup plus impactées par la présence de petits mammifères dans l’environnement durant l’année précédente. Ce sont des cycles qui s’étalent sur plusieurs années», explique Mme Savage.

Par ailleurs, beaucoup de recherches sont actuellement en cours pour le traitement de la maladie de Lyme, entre autres, qui est transmise par les tiques. «C’est un domaine de recherche assez vigoureux en ce moment», confirme la professeure.

Mais même si un traitement ou un vaccin est trouvé contre la maladie de Lyme, «la prévention demeurera toujours la meilleure mesure». «On a des tiques qui transmettent des virus, des bactéries, des protozoaires, estime Mme Savage. C’est très peu probable qu’on développe une armada de vaccins contre tous ces pathogènes. [...] On va se concentrer sur les plus importants.»

La professeure de l’Université Bishop’s invite les gens à utiliser la plateforme etick.ca pour signaler les tiques. «On est particulièrement intéressés aux gens qui font de la trappe. L’hiver, certains de ces animaux ont des tiques sur eux et ça peut être surprenant. Peu importe le mois de l’année, les gens peuvent soumettre leur tique à notre plateforme», résume la chercheuse.