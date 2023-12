L’achalandage des urgences estriennes repart en hausse

La situation des urgences avait fait couler beaucoup d’encre dans les semaines menant au congé des Fêtes, tant en Estrie qu’au Québec. La Dre Marie-Maud Couture, urgentologue au CHUS, expliquait récemment que la congestion hospitalière créait des situations où des patients avec une cote de priorité « urgent » partaient des urgences avant d’avoir vu un médecin.

De son côté, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS avait confirmé à La Tribune la semaine dernière que des efforts ont déjà commencé à être faits pour libérer des lits d’hospitalisation aux étages des différents hôpitaux.

Le 28 décembre en début d’après-midi, le taux d’occupation moyen des urgences de l’Estrie atteignait les 118 %, selon le site spécialisé indexsanté.

Entre les 22 et 27 décembre, ce taux tournait aux alentours de 75 %. Or, l’achalandage à la hausse semble vouloir repartir de plus belle. Un phénomène semblable avait d’ailleurs été observé lors de la période des Fêtes l’an dernier, alors que la période de Noël avait causé une accalmie qui s’était rapidement effacée.

À la mi-journée jeudi, les urgences les plus achalandées sur le territoire estrien étaient celles de l’Hôpital de Granby et du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog, avec un taux d’occupation de civières de 145 % et 143 % respectivement.

L’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins étaient tous deux au-dessus de la barre des 130 %, le premier atteignant 134 % et le second 131 %.

L’Hôpital Fleurimont flirtait quant à lui avec sa limite, avec un taux d’occupation des civières de 96 %. À Lac-Mégantic et Val-des-Sources, la situation est sous contrôle, alors que les deux centres affichent un taux aux alentours de 60 %.

L’Estrie se trouvait néanmoins sous la moyenne provinciale jeudi, qui se situait quant à elle à 127 % en milieu de journée.

Dans la majorité des centres de santé de l’Estrie, le temps d’attente estimé pour un cas non prioritaire avant de voir un médecin était d’environ 6h jeudi midi, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. L’attente la plus longue était à l’Hôpital de Granby (12h31) et la moins longue était à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (4h51).