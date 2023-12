Rassemblements des Fêtes : devrait-on encore faire la bise ?

Selon Marc Hamilton, président de l’Association des microbiologistes du Québec, les rapprochements sont à proscrire lors des festivités de Noël, puisqu’ils favorisent la propagation des virus respiratoires. «Les accolades, les poignées de main, les bises… si on peut y aller au strict minimum, c’est ce qui est recommandé», dit-il.

Marc Hamilton, président de l’Association des microbiologistes du Québec (GAETANE LEFRANC/Courtoisie)

Cependant, l’expert ne croit pas que ces coutumes vont disparaître. «C’est une recommandation, mais quand on dit aux gens de ne pas le faire, on sait que ça les frustre. Ils insistent pour le faire quand même. Les gens vont dire : je l’ai déjà eu, ce n’est pas grave, embrasse-moi.»

Les maladies respiratoires en hausse

La prudence est particulièrement de mise cette année, puisque les maladies respiratoires circulent abondamment, met en garde M. Hamilton.

Actuellement, une personne sur huit au Québec serait atteinte d’un des trois principaux virus respiratoires, soit l’influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS), selon Statistiques Canada.

La saison de l’influenza, qui commence habituellement au mois de janvier, est hâtive. Elle a débuté au mois d’octobre et est encore très présente, ce qui fait gonfler les chiffres, détaille Marc Hamilton.

Les données du Centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies le démontrent. Présentement, il y a 200 % plus de grippes, 60 % plus de VRS et 51 % plus de COVID-19 que les quantités habituelles pour les mêmes dates, évoque le microbiologiste.

Fiévreux? Restez à la maison.

Marc Hamilton est clair. Ceux qui souffrent de fièvre ne devraient pas participer aux rassemblements de Noël, même s’ils ne sont pas atteints de COVID-19.

«Oui, la COVID est encore présente, mais les autres virus en parallèle peuvent causer des problèmes plus prononcés, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Ne sortez pas quand vous avez de la fièvre. Passez Noël seul. C’est plate, mais c’est ce qu’il faut faire.»

Ceux qui ont d’autres symptômes tels que la toux ou la fatigue devraient porter un masque s’ils tiennent à sortir de chez eux, ajoute-t-il.

Vos aliments à surveiller

Selon M. Hamilton, environ 1500 intoxications alimentaires sont répertoriées par année au Québec. Une grande partie de ces intoxications ont lieu pendant la période des fêtes.

Pourquoi? La nourriture repose trop longtemps à la température de la pièce lors de la réception.

«Dès qu’on a une température de 20 degrés et plus, il y a une prolifération bactérienne qui commence à s’installer. Cette prolifération bactérienne peut aussi accentuer des bactéries pathogènes qui pourraient être présentes à l’intérieur des aliments, comme la salmonelle», explique le microbiologiste.

Quelques conseils pratiques

Pour limiter les risques d’intoxication alimentaire pendant les festivités de Noël, Marc Hamilton recommande de :