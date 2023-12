Le CIUSSS libérera des lits dans les hôpitaux pour désengorger les urgences

En début de semaine, l’urgentologue et ancienne cheffe du département de médecine d’urgence du CIUSSS de l’Estrie-CHUS expliquait à La Tribune que «40 à 60%» des patients aux urgences estriennes sont en attente d’un lit à l’étage.

Mercredi, la directrice générale adjointe aux programmes santé physique générale et spécialisée du CIUSSS, Annie Boisvert, indiquait qu’environ 130 patients actuellement dans un lit d’hospitalisation dans un établissement estrien ne nécessitaient plus de place à l’hôpital.

On appelle ces patients «NSA», pour niveau de soins alternatifs. Ces derniers sont souvent en attente d’être transférés dans un établissement d’hébergement, par exemple un CHSLD.

Mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait la libération de 500 places d’hébergement pour remédier à cette congestion hospitalière en province. De ce nombre, 200 places ont été octroyées dans le Grand Montréal, ce qui en laisse 300 pour le reste de la province.

Il n’est pas dit encore combien de places l’Estrie recevra. Néanmoins, Annie Boisvert a pu confirmer à La Tribune qu’une quinzaine de places seront libérées «dans les prochains jours» dans des résidences privées pour aînés (RPA) de la région pour les patients NSA.

«On est en train de compléter les suivis nécessaires avec certains patients NSA [...]. Pour aider la fluidité dans les salles d’urgence, il faut travailler en amont, durant l’hospitalisation et après celle-ci», dit-elle.

«Ces quinze places sont une portion de celles qui reviendront à l’Estrie. À ce moment-ci, c’est ce que je peux partager», ajoute-t-elle, lorsque questionnée à savoir quels autres projets sont dans les cartons du CIUSSS.

Il n’est cependant pas prévu de rouvrir le CHSLD temporaire qui était situé dans l’ancien couvent sur la rue Bowen Sud et qui accueillait, durant la pandémie, des patients NSA, confirme Mme Boisvert.

D’autres mesures post-hospitalisation comprennent le renvoi de certains patients à domicile pour du soutien intensif à domicile ou de la réadaptation à domicile. Ces mesures ont été bonifiées récemment, selon elle.

Annie Boisvert mentionne qu'il faut en faire plus avant, pendant et après l'hospitalisation pour désengorger les urgences. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Première ligne

En plus de libérer des places post-hospitalisation, Annie Boisvert martèle qu’il faudra travailler, dans les prochains mois, à s’assurer de rendre la première ligne plus accessible pour que l’urgence ne soit plus tant sollicitée.

L’une des mesures les plus souvent mises de l’avant par le CIUSSS est le guichet d’accès à la première ligne (GAP). Or, selon les dernières données disponibles auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le GAP estrien traite 21,2% de ses demandes en 36h ou moins, contre une moyenne provinciale de 72,7%.

«En moyenne, on répond aux demandes du GAP en 1,4 jour. Les demandes urgentes sont priorisées, dans un premier temps. C’est important de le savoir», avance Mme Boisvert, ajoutant avoir une bonne collaboration des GMF pour offrir plus de disponibilités au GAP.

Elle note par ailleurs que d’autres options, comme les autosoins ou la consultation avec un pharmacien, existent pour compléter l’offre du GAP.

En plus de ces options, Annie Boisvert dévoile que le CIUSSS travaille présentement à ouvrir une première clinique d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans les «prochains mois».

En novembre 2022, Radio-Canada écrivait qu’il serait difficile d’implanter ce genre de cliniques en Estrie, se basant sur les témoignages d’intervenants du CIUSSS et de l’Université de Sherbrooke.

«C’est dans les cartons pour la prochaine année», affirme Mme Boisvert, qui n’a cependant pas voulu commenter plus extensivement la question.

Selon le cadre de référence du MSSS sur les cliniques d’IPS, celles-ci peuvent offrir une variété de soins, par exemple des consultations sans rendez-vous ou pour urgences mineures, des suivis de nouveau-nés et d’enfants ou encore des suivis de grossesse.