Décès d’Amélie Champagne : Pas de place pour l’hospitaliser à Sherbrooke

L’un d’entre eux a toutefois réitéré qu’à ses yeux, la décision de la transférer à Montréal malgré la volonté de la famille était la bonne chose à faire.

Pour une deuxième journée consécutive, des représentants du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ont pris la parole à ces audiences.

Rappelons qu’Amélie Champagne est cette jeune femme de 22 ans qui s’était enlevé la vie le 11 septembre 2022 après avoir souffert de plusieurs problématiques physiques et mentales résultant d’une babésiose, une maladie transmise par les tiques, comme la maladie de Lyme.

La jeune montréalaise a été accueillie aux urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke après avoir une première fois tenté de mettre fin à ses jours au chalet familial situé en périphérie de Sherbrooke peu de temps avant son décès. Elle y était restée quelques jours.

Mercredi, deux autres psychiatres du CHUS ont indiqué à ces mêmes audiences qu’elle ne souhaitait pas rester à l’Hôtel-Dieu, ni même être hospitalisée à Montréal. Une demande a cependant été faite pour un transfert vers l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, région où la jeune femme habitait, qui n’a finalement jamais eu lieu, car une amélioration de l’état de Mme Champagne lui a permis d’obtenir un congé, au grand dam de ses parents qui auraient voulu qu’elle soit hospitalisée à Sherbrooke comme la famille possédait un chalet dans la région.

Les médecins interrogés mercredi ayant surtout témoigné de la non-envie de Mme Champagne d’être hospitalisée, ceux présents jeudi ont tous abordé la question de la surcharge de l’unité psychiatrique de l’Hôtel-Dieu. Le directeur des services professionnels du CIUSSS, le Dr Mario Viens, ainsi que les psychiatres Nazim Nekrouf et Khashayar Asli ont parlé de cette réalité, ce dernier évoquant même qu’il aurait été dangereux pour Mme Champagne de rester à Sherbrooke.

« Il y avait plusieurs patients » à l’urgence psychiatrique de l’Hôtel-Dieu en attente d’un lit d’hospitalisation, s’est souvenu le Dr Asli, qui est incidemment le médecin qui a demandé le transfert de Mme Champagne. « Je pensais qu’elle nécessitait une hospitalisation », a-t-il ajouté, car il la trouvait « dangereuse pour elle-même ».

« La réalité, c’est que des personnes dorment sur des civières trois, quatre, cinq jours » avant d’être montées à l’étage, a contextualisé le Dr Asli.

Amélie Champagne s’est enlevée la vie le 11 septembre 2022. (Archives La Presse)

Changer d’adresse ne changeait rien

La question de la demande de transfert à un hôpital de Montréal parce que Mme Champagne était originaire de Montréal a aussi beaucoup fait jaser. Si un médecin présent mercredi parlait d’une « entente tacite entre les hôpitaux au Québec » pour transférer les patients dans leur région d’origine, ceux présents jeudi ont plutôt évoqué une « manière de faire ».

« L’hospitalisation, en psychiatrie, est une infime partie des soins », a déclaré le Dr Asli, ajoutant qu’il fallait s’assurer que le patient ait les meilleurs suivis possibles, sans avoir besoin de faire des allers-retours, par exemple. « La continuité des soins doit être considérée », a-t-il martelé.

Pour sa part, le Dr Viens, qui témoignait comme remplaçant intérimaire de l’ancienne cheffe de département de psychiatrie, a affirmé qu’il n’existait pas de directive claire à ce sujet, mais que dès que l’état clinique d’un patient le permet, il est transféré dans sa région d’origine, sauf exception.

Et peu importe, a renchéri le Dr Nekrouf en fin de journée, changer l’adresse au dossier comme le demandait la famille n’aurait eu aucun effet. Selon lui, Mme Champagne serait restée alitée à l’urgence psychiatrique plutôt que dans un lit d’hospitalisation, car il n’y avait plus de place aux étages et qu’elle ne voulait pas être hospitalisée.

Le Dr Nekrouf a souligné à la coroner que, dans un but « d’alliance » et de relation de confiance avec la patiente, il n’aurait pas été « très honnête » de lui « vendre une hospitalisation que je ne pouvais pas lui offrir ».

Le Dr Mario Viens, qui est un des hauts dirigeants du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, a aussi reconnu qu’il y a « des enjeux extrêmement importants au niveau des lits » en psychiatrie à l’Hôtel-Dieu.

Le Dr Mario Viens a témoigné, car, comme directeur des services profesionnels du CIUSSS, il remplace d'office et de manière intérimaire la cheffe de département en psychiatrie qui était au CIUSSS en septembre 2022, mais qui a quitté son poste récemment. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Selon le Dr Nekrouf, la capacité théorique de six lits à l’urgence psychiatrique de l’Hôtel-Dieu alors qu’il s’y trouve « régulièrement » deux fois plus de patients créée beaucoup d’inconfort pour les patients, en plus de provoquer des situations de garde préventive de patients qui n’arriveraient pas, selon lui, si le contexte hospitalier était plus « tenable ».

« En général, depuis plusieurs mois d’affilée, on compose avec une surcharge dans le nombre de patients », a opiné le Dr Asli, mentionnant avoir connu des moments où 20 ou 25 personnes se trouvaient à l’urgence psychiatrique de l’Hôtel-Dieu.

Il a toutefois assuré que tout était mis en place dans ces moments pour préserver la sécurité des usagers.

Psychiatre à l’urgence psychiatrique de l’Hôpital Notre-Dame, le Dr Stéphane Proulx a aussi évoqué que son établissement, comme plusieurs autres au Québec, conjuguait avec les mêmes problèmes. Il y est allé d’une sortie fort inspirée sur la nécessité d’investir en santé mentale, en plus d’assurer à la famille d’Amélie Champagne qu’il aurait beaucoup aimé essayer d’aider leur fille.

À la fin du témoignage du Dr Proulx, le père d’Amélie Champagne lui a dit qu’à la lumière de ses interventions, il aurait souhaité que sa fille soit prise en charge dans son établissement.

Les audiences publiques dans ce dossier se continuent vendredi et du 22 au 26 janvier, à la suite de quoi la coroner Me Julie-Kim Godin rédigera son rapport et ses recommandations.

Vous avez besoin d’aide ?

Info-Social : 811 option 2

JEVI : 819-564-1354

Ligne d’aide en cas de crise de suicide : 988 (téléphone et texto)

Tel-Jeunes : 1-800-263-2266 (téléphone) ou 514-600-1002 (texto)