Décès d’Amélie Champagne: «On n’avait pas les arguments pour la garder», selon une psychiatre

Le décès d’Amélie Champagne avait choqué le Québec l’automne dernier. Cette jeune femme de 22 ans s’était enlevé la vie le 11 septembre 2022 après avoir souffert de plusieurs problématiques physiques et mentales résultant d’une babésiose, une maladie transmise par les tiques, comme la maladie de Lyme.

La jeune montréalaise a été accueillie aux urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke après avoir une première fois tenté de mettre fin à ses jours au chalet familial situé en périphérie de Sherbrooke peu de temps avant son décès. Elle y était restée quelques jours.

À l’époque, son père, Alain Champagne, avait déploré dans une entrevue donnée à La Presse que sa fille n’ait pas pu se faire soigner à Sherbrooke. M. Champagne et sa conjointe souhaitaient que leur fille soit prise en charge, mais le personnel de Sherbrooke voulait la transférer à l’hôpital Notre-Dame à Montréal, région d’où elle est native.

Lors d’un témoignage devant la coroner Julie-Kim Godin mercredi au palais de justice de Montréal, le Dr William Semaan, le psychiatre qui a rencontré Amélie Champagne lors de son arrivée à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, a éclairci quelque peu cette situation.

«Il y a une entente tacite entre les hôpitaux au Québec» qui veut que, généralement, on tente de faire en sorte que les patients se fassent hospitaliser dans leur région d’origine, a expliqué celui qui pratique depuis 21 ans à Sherbrooke. Dans les faits, la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par son sixième article, garantit que «toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux».

À noter que ce n’est pas le Dr Semaan qui a pris la décision de demander un transfert à l’hôpital Notre-Dame. Les deux psychiatres qui ont vu Mme Champagne dans les jours subséquents doivent témoigner jeudi. Néanmoins, la possibilité de transférer la jeune femme a été évoquée par le Dr Semaan dès l’arrivée de la jeune femme au CHUS.

«On prend aussi en compte la volonté du patient [...]. Mme Champagne refusait l’hospitalisation, qu’elle soit à Sherbrooke ou ailleurs», a-t-il ajouté, précisant que l’avis de la famille était pris en compte uniquement quand le patient n’est pas apte à prendre des décisions.

Amélie Champagne s’est enlevé la vie le 11 septembre 2022. (Archives La Presse)

Envie de partir

Selon le Dr Semaan, il était très clair dès le départ qu’Amélie Champagne ne souhaitait pas rester aux urgences psychiatriques à Sherbrooke. Elle aurait manifesté dès son arrivée une envie de partir.

«Mme Champagne, je ne vous laisserai pas partir», lui aurait déclaré le psychiatre lors de leur première rencontre, signifiant devant la coroner Godin que, petit à petit, il avait réussi à convaincre la jeune femme de rester pour son bien. Il a cependant avoué qu’elle avait accepté «à contrecœur».

La Dre Aurélie Taverne, en stage à l’époque sur cette unité, a été présente lors des trois journées où Amélie Champagne se trouvait à l’Hôtel-Dieu. C’est elle qui l’a évalué en premier, avant de tenir une rencontre conjointe avec le Dr Semaan.

Selon ses souvenirs, le psychiatre présent le lendemain de l’arrivée de la patiente aurait demandé un transfert vers Montréal. La Dre Taverne a indiqué avoir pensé à ce moment que Mme Champagne était une personne avec qui il aurait fallu «négocier beaucoup» pour qu’elle accepte ce transfert.

Puis, le lendemain, toujours selon les souvenirs de la Dre Taverne, l’état d’Amélie Champagne s’était amélioré. Elle souhaitait encore quitter l’Hôtel-Dieu.

«On n’avait pas trop le choix. Rendu là, c’était la décision d’Amélie, de quitter. On n’avait pas les arguments pour la garder», a déclaré la Dre Taverne devant Me Godin.

Elle s’est aussi souvenue que les parents auraient préféré que leur fille soit prise en charge à Sherbrooke. Lundi, dans son témoignage, la mère d’Amélie Champagne, Joanne Bossé, a déclaré que cette situation était « surréelle », selon des propos rapportés par La Presse.

Le pavillon Émile-Noël abrite l'unité de psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. (Michelle Boulay/Archives La Tribune)

Difficultés

Les témoignages des Drs Semaan et Taverne ont aussi permis de mettre en lumière les difficultés vécues aux urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu.

Questionné à ce sujet par la coroner Julie-Kim Godin, le Dr Semaan a avoué parfois ressentir des pressions des administrateurs pour libérer des lits dans cette unité par voie de transfert.

Il a parlé de «chicanes» qu’il pouvait y avoir à ce sujet entre les médecins et les gestionnaires, revenant ensuite plus tard sur ce terme pour le minimiser. Il a aussi précisé ne jamais avoir vécu de pressions directes pour transférer quelqu’un uniquement en raison de son code postal.

Autrement, la Dre Taverne a reconnu que les urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu ne sont pas nécessairement un endroit de prédilection pour quelqu’un dans la situation d’Amélie Champagne. La jeune femme avait besoin de prendre du repos, ce qui était particulièrement difficile sur cette unité.

Elle a indiqué qu’il y a du va-et-vient, du bruit, des patients en crise et beaucoup de déplacements de la part du personnel. L’unité est aussi occupée au maximum de sa capacité assez souvent, selon le Dr Semaan.

«J’espère que cet événement malheureux va amener certaines améliorations dans le système de santé», a-t-il noté à Me Godin à la toute fin de son témoignage, ajoutant que 15% à 20% des lits en psychiatrie à l’Hôtel-Dieu pouvaient être pris pour des raisons d’hébergement, ce qui les rend indisponibles pour les hospitalisations.

Au cours de la journée de mercredi, un policier de la Régie de police de Memphrémagog a aussi témoigné sur la première tentative de suicide de Mme Champagne. Deux autres médecins du CHUS ont aussi transmis des déclarations écrites. Les audiences publiques dans ce dossier se continuent jeudi et vendredi et du 22 au 26 janvier, à la suite de quoi Me Godin rédigera son rapport et ses recommandations.

Vous avez besoin d’aide ?

Info-Social : 811 option 2

JEVI : 819-564-1354

Ligne d’aide en cas de crise de suicide : 988 (téléphone et texto)

Tel-Jeunes : 1-800-263-2266 (téléphone) ou 514-600-1002 (texto)