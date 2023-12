De la musique et du bonheur pour les CHSLD estriens

Les musiciens de l'OSS Stéphanie Caplette, Camille Mireault-Lalancette et Thomas Beard en spectacle devant les résidents de la Maison des aînés et alternative de Sherbrooke. (Maxime Picard/La Tribune)

« Bravo ! », s’est exclamé Keven, un résident, quelques minutes après le spectacle. Il vit à la maison alternative et assistait au concert de l’OSS avec d’autres résidents des volets aîné et alternatif.

Sous les airs d’un trio à cordes composé d’une violoniste, d’une altiste et d’un violoncelliste, certains ont chanté, d’autres ont tapé des mains et tous ont passé un bon moment en écoutant une interprétation classique de Sainte nuit, Deck the halls et d’autres classiques de Noël.

« J’ai adoré ça. Je me trouvais chanceux d’avoir dans ma résidence des professionnels d’un orchestre symphonique qui viennent jouer pour nous. Quand même ! », lance Christian, un autre résident.

Accompagné de sa mère, celui-ci a avoué être un grand amateur de musique classique et qu’il avait déjà assisté à un concert de l’OSS, mais qu’il trouvait « fantastique » le fait de voir des musiciens de cet ensemble se produire chez lui.

Christian et sa mère Constancia ont bien apprécié le concert. (Maxime Picard/La Tribune)

« De voir le talent de ces musiciens-là, c’est quelque chose. C’est une chance, franchement, de les avoir ici », souligne Christian.

Sa mère, Constancia, trouve elle aussi que le concert, d’une durée d’une heure, a été très beau. Toutefois, ce qui est plus beau, à ses yeux, est le geste posé par l’OSS, qu’elle voit comme un chic cadeau aux résidents.

« C’est un beau moment pour eux. J’étais heureuse de partager ça avec mon fils, c’est vraiment précieux. C’est un beau geste qu’ils ont posé », dit-elle.

Voici un extrait du concert. (Maxime Picard/La Tribune)

Rendez-vous

Ce concert donné à la Maison des aînés et alternative de Sherbrooke s’inscrit dans une série de spectacles que l’OSS donnera tout au long du mois de décembre dans différents CHSLD de l’Estrie. Au total, 25 prestations sont à l’horaire aux quatre coins de la région.

« On tient cette série des Rendez-vous de l’OSS depuis 2019. Dans les dernières années, on n’a pas pu en faire énormément, en raison de la pandémie, mais on reprend de plus belle », explique Catherine David, adjointe à la direction générale de l’OSS.

« Ça fait partie de la mission de l’OSS, continue-t-elle, de rendre la musique accessible à tous. Avec des projets comme celui-ci, qui ciblent des groupes de personnes dans des situations fragilisées, on vient offrir la musique à des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour un concert.»

Catherine David indique que la réception du public à ces concerts est toujours hautement positive. (Maxime Picard/La Tribune)

Plusieurs musiciens de l’OSS se relaient pour contribuer à cet effort. Ceux qui étaient présents mardi se sont montrés fiers de la prestation donnée devant les résidents.

« La musique permet de faire vivre des émotions. Elle peut faire revivre des souvenirs d’enfance, ça peut faire du bien », note le violoncelliste du trio, Thomas Beard.

« Il y a des gens qui ont un peu moins de mémoire et la musique peut rester plus longtemps dans la mémoire », ajoute sa collègue, Camille Mireault-Lalancette, qui note ainsi que ce spectacle pourra accompagner les résidents pendant longtemps.

Catherine David abonde dans le même sens, observant que la musique a un pouvoir rassembleur par les émotions qu’elle amène chez les résidents.

Elle confirme par ailleurs déjà que la formule devrait revenir dans les prochaines années, comme elle connait un bon succès.