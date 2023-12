COVID: la moitié des personnes âgées n’ont pas reçu leur dose de rappel

La ministre québécoise de la Santé et des Aînés, Sonia Bélanger. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

Elle tenait une mêlée de presse à l’Assemblée nationale en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, afin de sensibiliser la population à la situation difficile dans les urgences.

M. Dubé a demandé aux Québécois d’éviter les urgences dans la mesure du possible. Il a du même souffle invité les personnes âgées de 70 ans et plus à aller chercher leur dose de rappel pour la COVID-19.

Les ministres ont révélé que 50 % des personnes âgées n’avaient pas reçu de vaccin dans les six derniers mois. «Le virus est encore là, je n’essaie pas de vous faire peur, mais s’il vous plaît, allez chercher votre vaccin», a déclaré M. Dubé.

Lors de la pandémie de COVID-19 qui a durement frappé le Québec en 2020-2021, il avait été établi que les personnes âgées étaient particulièrement à risque de développer des complications sévères.

Selon Mme Bélanger, plusieurs d’entre elles ont fait la maladie dernièrement, ce qui pourrait expliquer qu’elles n’aillent pas chercher leur dose de rappel.

«Mais si vous n’avez pas fait la COVID dans les six derniers mois, bien il faut aller chercher la dose de vaccination (…) parce que c’est vraiment important», a rappelé la ministre.