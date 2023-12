Une quinzaine de visites chaque mois au centre de crise de Sherbrooke depuis son ouverture

Ce nombre de visites satisfait l’équipe d’intervention en place, alors qu’il s’agit de l’achalandage moyen des autres centres de crise de la province visités avant l’implantation de l’Éclaircie à Sherbrooke en septembre.

« On s’attendait pas mal à ça. Ailleurs, on voyait une vingtaine de visites par mois et comme nous en sommes à nos premiers mois, c’est normal d’être légèrement en deçà », explique, en entrevue avec La Tribune, l’intervenante responsable de l’Éclaircie, Fanny Croteau.

Au moment de notre visite sur les lieux, trois personnes y étaient accueillies. L’une d’entre elles était d’ailleurs absente pour vaquer à d’autres occupations personnelles, témoignage de la mission de ce centre, qui est d’accompagner sur une courte durée des gens dont « le filet social est très mince » lors d’une situation de crise.

Et ces gens peuvent provenir de plusieurs milieux et présenter divers troubles, note Mme Croteau. Néanmoins, deux tendances se dégagent dans les profils observés chez les personnes qui sont référées au centre de crise.

« Chez les femmes, ce sont surtout de jeunes femmes qu’on voit passer. Elles ont souvent des conflits à la maison, de l’anxiété, des troubles de l’humeur ou de la personnalité. Beaucoup de jeunes filles avec des idées suicidaires et des crises qui sont, à ces moments, plus intenses. » — Fanny Croteau, intervenante

« Pour les hommes, le profil plus typique est celui des hommes qui font vivre de la violence conjugale, continue-t-elle. Ce sont parfois les policiers qui réfèrent ces hommes, mais ce sont plus souvent les intervenants des diverses ressources spécialisés qui le font. De cette manière, on peut travailler en prévention avec ces gens-là, car on ne veut pas agir trop tard, soit quand l’homme se fait retirer la garde de ses enfants, par exemple.»

Devant ces situations qui peuvent parfois être délicates, Fanny Croteau indique que l’équipe d’intervention travaille surtout avec l’idée que ces interventions peuvent, en plus d’aider la personne concernée, sauver les membres de sa famille.

Fanny Croteau, intervenante responsable de l'Éclaircie. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Arrivée dans le voisinage

Sis dans le quartier du Vieux-Nord de Sherbrooke, le centre de crise de Sherbrooke avait suscité certaines craintes dans le voisinage immédiat, certaines personnes admettant même qu’elles n’auraient pas choisi d’habiter dans le secteur si elles avaient su que ce projet s’amenait.

Plusieurs accommodements, comme le givrement de fenêtres, ont été réalisés par les équipes en place et un « dialogue » s’est installé entre l’Éclaircie et ses voisins, si bien que l’implantation s’est passée sans anicroche.

« Tous les voisins qui le souhaitaient ont mon numéro de téléphone. Depuis notre entrée en service, je n’ai reçu aucune plainte », relate le directeur général du Partage Saint-François, Sébastien Laberge. C’est son organisme qui chapeaute les opérations de l’Éclaircie.

« Certains voisins sont même venus visiter les lieux, ce qui a permis les quelques accommodements comme celui des fenêtres. Ils ont pu constater que les gens viennent ici de façon discrète, que les policiers ne viennent pas, que c’est une maison normale où il n’y a pas plus de va-et-vient que le bloc en face », ajoute Fanny Croteau.

Sébastien Laberge assure n'avoir reçu aucune plainte depuis l'entrée en service de l'Éclaircie. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Arrimage

Les premiers mois de service permettent aussi à l’équipe en place d’arrimer de bien roder ses services avec les nombreux partenaires impliqués.

« On rencontre chaque semaine plusieurs intervenants, comme la cheffe de service à Info-Social et la personne désignée à l’hôpital, pour discuter des différents cas qu’on a intégrés. On peut donc aborder nos manières de faire et les potentiels défis avec certaines intégrations, notamment », souligne Mme Croteau.

Pour le moment, les services offerts sont convenables par rapport à la demande. Il faut toutefois noter qu’advenant une hausse des référencements, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, n’avait pas fermé la porte à une potentielle bonification des services.

« On va voir selon les besoins. [...] S’il faut aller plus loin, comme je l’ai dit quand j’ai déposé mon plan d’action, ce qu’on a là est un point de départ. [...] On veut continuer à améliorer les services partout au Québec et ça, c’est un point de départ, c’est sûr », assurait-il en septembre.