Un lit conçu à Montréal pour aider les parents en situation de handicap

Ce lit pour enfant de 0 à 2 ans a été adapté par une équipe d’ergothérapeutes afin de permettre aux parents en situation de handicap de prendre soin de leur marmaille de manière sécuritaire. En plus d’être surélevé, le lit dispose d’une porte coulissante verrouillable, offrant la possibilité à un parent en fauteuil roulant, ou un parent de petite taille, de mettre l’enfant au lit, de le réconforter ou de le sortir au réveil.

Depuis quelques années, la Clinique Parents Plus utilisait le «Lit Ottawa», une première version développée en collaboration avec l’Université d’Ottawa. Or, ce modèle est devenu désuet et le fabricant a cessé de produire le lit de base sur lequel on effectuait les modifications.

Les ergothérapeutes de la clinique située au Centre de réadaptation en déficience physique Lucie-Bruneau ont donc entrepris d’innover à nouveau en créant le «Lit Montréal» en collaboration avec la PME Us et Coutumes, spécialisée dans le design et la fabrication de mobilier. Il s’agit d’une version améliorée qui fait désormais le bonheur des parents.

Le papa d’Alix, Louis-Éric Maillé, se déplace en fauteuil roulant depuis un accident de moto subi en 2014. Avec sa première fille, Jade, il a pu bénéficier du premier type de lit. Il a tellement apprécié l’expérience qu’il a participé au processus de création de la nouvelle version.

«Il est très beau», se réjouit-il d’emblée en soulignant que la famille avait surnommé le précédent modèle «le château» tellement il était imposant. Le look épuré du Lit Montréal lui permet de passer presque inaperçu dans la chambre d’enfant.

Autre point positif non négligeable, le mécanisme de la porte coulissante est pratiquement silencieux.

«L’ancien modèle était très bruyant, le mécanisme fonctionnait par friction de plastique sur métal, décrit le père de 38 ans. Le loquet aussi était en métal, ça faisait un “clic” qui réveillait l’enfant.»

La version améliorée lui offre un espace encore plus grand pour accéder à tout l’intérieur du lit en plus d’une porte silencieuse et d’un loquet qui se manipule d’une seule main.

Ce lit adapté permet à Louis-Éric Maillé de jouer son rôle de père de manière agréable et sécuritaire, surtout que selon la routine familiale, c’est lui qui se charge du lever au petit matin. Il peut donc s’occuper de ses filles de façon autonome pendant que sa conjointe reste au lit ou vaque à d’autres tâches.

Dix lits disponibles

Pour l’instant, la Clinique Parents Plus dispose de dix unités du Lit Montréal qui sont prêtées à des familles un peu partout au Québec. Ils s’ajoutent à la quarantaine d’unités du Lit Ottawa qui sont toujours en usage. Les parents peuvent l’utiliser jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de deux ans. Ensuite, le lit est récupéré pour être prêté à une autre famille.

Ce service est gratuit. Il peut aussi être accompagné d’autres équipements selon les besoins. La clinique dispose de baignoires, de chaises-hautes et de toutes sortes d’outils permettant de déplacer ou de bien manipuler un jeune enfant.

«C’est sans frais, c’est pour l’ensemble des Québécois», assure la coordonnatrice de la clinique, Véronique Gilbert. Des Îles-de-la-Madeleine au Territoire cri, les équipements de la clinique montréalaise ont visité l’ensemble de la province, mais ses services demeurent méconnus, déplore-t-on.

Pour profiter de l’expertise de l’équipe de Parents Plus, il suffit d’en faire la demande. Si l’usager se trouve en région éloignée, l’équipe de Parents Plus effectue ses consultations à distance par visioconférence. La clinique établit alors une collaboration avec une ergothérapeute dans la région de l’usager afin d’avoir une professionnelle sur place.

«Ce qu’on veut, c’est donner la même qualité d’intervention à toutes les familles», partage Mme Gilbert, elle-même ergothérapeute.

L’équipe de Parents Plus mise pour l’instant sur six ergothérapeutes et une coordonnatrice. Elle souhaite cependant élargir son effectif et accueillir d’autres spécialités, dont des travailleurs sociaux.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.