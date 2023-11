Réforme de la santé: les opposants craignent le bâillon

Les manifestants, regroupés à l’invitation du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) et du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN), ont décrié le «projet de loi mammouth» qui selon eux pose plusieurs menaces pour le système de santé, dont la privatisation, la centralisation des pouvoirs, la diminution du pouvoir citoyen et les attaques à l’autonomie des sage-femmes et des groupes communautaires.

Les manifestants devant l'Assemblée nationale mercredi (Patrice Laroche/Le Soleil)

Selon les opposants, qui craignent le recours au bâillon pour faire adopter le projet de loi d’ici Noël, le PL15, en plus de réitérer la place du privé en santé, amplifie la centralisation et la baisse de pouvoir des instances régionales, en plus de l’abolition des comités d’usagers locaux et moins de possibilités pour le communautaire de faire entendre ses préoccupations.

(Le Soleil, Frédéric Matte)

«Les mobilisations des dernières semaines montrent que les familles du Québec veulent toujours accéder à des services de sage-femme et prendre des décisions pour elles-mêmes. La balle est dans le camp du gouvernement d’accepter des modifications permettant de garantir des lieux décisionnels pour les sages-femmes afin qu’elles répondent aux besoins réels des femmes et personnes enceintes», souligne Roxanne Lorrain de la Coalition pour la pratique sage-femme, par voie de communiqué.

Les manifestants devant l'Assemblée nationale mercredi (Patrice Laroche/Le Soleil)

«Laissées pour compte»

Aux dires des opposants, avec le projet de loi 15, Québec propose une réforme du système de santé qui ne réglera en rien l’accès aux services de santé. «Alors que le système de santé prendra des années à se restructurer à la suite de cette réforme, les problèmes criants persistent et s’amplifient : les travailleuses du communautaire à bout de souffle continuent de recevoir les personnes exclues par le système de la santé, les femmes enceintes sans RAMQ sont laissées pour compte par le système et sont aux prises avec des factures salées à leur sortie de l’hôpital, les infirmières et professionnelles de la santé sont en moyens de pression et épuisées… C’est à ça qu’on veut que le gouvernement s’attelle», martèle Élise Landriault-Dupont, du RGF-CN.

«Le droit à la vie est un droit fondamental, l’un des premiers droits à avoir été reconnu. Cependant, ce droit ne peut se concrétiser sans le droit à la santé. C’est par le droit à la santé qu’on assure aux personnes une forme d’égalité devant la maladie et la mort», affirme de son côté Maxime Fortin, de la Ligue des droits et libertés - section de Québec.