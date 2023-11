Gare à ces virus cet hiver

Ô combien de fois a-t-on entendu les parents crier aux enfants qui s’esquivent en dehors de la maison sans tuque ni gant dans un froid glacial: «Habille-toi, tu vas attraper le rhume!» Et bien non, avoir froid ne donne pas le rhume. Mais l’hiver est toutefois une courroie de transmission de plusieurs virus.

«Un virus comme la grippe ou l’influenza se multiplie plus facilement dans un climat sec et froid. Les gens restent également davantage à l’intérieur qu’à l’extérieur et la contamination se fait plus facilement dans un espace clos», explique le médecin clinicien et enseignant titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval, Guy Boivin.

Ce dernier ajoute que la population doit surveiller trois virus cet hiver. Ce sont tous des virus respiratoires à allure grippale et donnent habituellement plus de complications que les autres. Il les surnomme le «big three».

En première position trône probablement le virus le plus connu de tous, le SARS-CoV-2 à l’origine de la maladie à coronavirus.

«La COVID-19 est toujours stable. Ce sont des descendants d’Omicron qui circulent. La COVID est présentement dans une période de transition. Elle passe d’un virus pandémique à un virus épidémique comme les autres virus saisonniers», avance M. Boivin.

Il ajoute que la COVID-19 pourrait déplacer l’espace temporel des autres virus déjà bien implantés à l’hiver québécois.

En deuxième position se trouve l’influenza de type A. Le médecin remarque que ce virus fait déjà sa marque au Québec.

«La souche de H1N1, qui date de la pandémie de 2009, s’est modifiée d’année en année et circule toujours aujourd’hui. Il y a une augmentation des cas. Près de 15 ans plus tard, ce virus amène encore des problèmes.» — Guy Boivin, médecin clinicien et enseignant titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval

Le virus respiratoire syncytial se retrouve sur la troisième marche du podium. Ce virus s’attaque principalement aux jeunes enfants ainsi qu’aux personnes âgées. Nous sommes présentement en plein milieu de la vague, fait savoir Guy Boivin.

Il n’y a aucun vaccin contre le virus respiratoire syncytial jusqu’à présent. (Melissa Phillip/Archives La Presse Canadienne)

«Chose certaine, on va avoir un hiver mouvementé. À ces trois virus, s’ajoutent tous les autres virus respiratoires qui pourraient apporter plus de complications», ajoute-t-il.

Mais il y a une bonne nouvelle, il existe des façons de nous protéger de ces vilains microbes. «Le nouveau vaccin qui cible le variant XBB semble bien protéger la population contre les formes sévères de COVID-19. Le vaccin pour le H1N1 est lui aussi offert et efficace», dit M. Boivin.

Il n’y a aucun vaccin contre le virus respiratoire syncytial jusqu’à présent. Les entreprises Pfizer et GSK en ont toutefois développé deux nouveaux. Ceux-ci ont passé l’examen des autorités fédérales de la santé, mais le Comité sur l’immunisation du Québec doit se pencher sur la clientèle cible de ce vaccin avant de le distribuer.

Le docteur Boivin croit que les personnes âgées en bénéficieront dès l’année prochaine.

Avoir quatre fois le rhume, c’est possible

Vous ne faites que vous remettre de votre dernier rhume que vos voies nasales commencent déjà se reboucher. Mais comment est-ce possible? C’est votre quatrième rhume de la saison hivernale.

Docteur suis-je normal? Oui. « Il est tout à fait possible de développer plusieurs fois le rhinovirus en quelques mois. Il y en a plus de 100 types différents. Le fait d’en contracter un ne donne pas une protection contre un autre type», mentionne M. Boivin.

Une personne peut alors développer entre deux et quatre rhumes par année, si ce n’est pas plus.