Les Estriens pourront bientôt faire analyser leur drogue

La Tribune était allée à la rencontre, en avril, de membres de l’Association de défense des droits des personnes qui consomment des drogues du Québec (ADDICQ) en Estrie. Ceux-ci se désolaient de voir que le retard d’implantation du spectromètre nuisait aux usagers.

Mercredi après-midi, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a confirmé que la machine serait déployée «avant Noël», possiblement «dans la semaine du 18 décembre».

Au téléphone, une porte-parole du CIUSSS admet que le retard d’un peu plus d’un an entre la réception et la mise en service du spectromètre en est un «long».

«Ç'aurait pu être traité plus rapidement», souligne-t-elle, citant néanmoins des enjeux administratifs pour expliquer la situation. La porte-parole assure toutefois que la direction de la santé publique du CIUSSS a «beaucoup» appris de cet épisode et en sort mieux outillée pour le futur.

«Heureux de finalement l’avoir»

Deux organismes communautaires, Élixir et Iris Estrie, sont mobilisés pour l’implantation du spectromètre. La machine appartient au CIUSSS et est prêtée à Élixir, mais elle devra, pour débuter, être utilisée chez Iris Estrie, car cet endroit possède une exemption de possession de substances psychoactives. La possession de drogues y est donc pratiquement légale.

Les directions des deux organismes se sont évidemment montrées heureuses de voir l’appareil enfin arriver sur le terrain, malgré une certaine déception par rapport au retard.

«Le 31 octobre, ça faisait un an que le spectromètre était arrivé en Estrie. Il y a eu des délais administratifs, mais on est heureux de finalement l’avoir, car il s’agit d’un service très important pour informer la population sur ce qu’elle consomme. C’est important d’offrir un tel service, car les gens vont continuer à consommer, peu importe», estime Magalie Roy, directrice chez Élixir.

«Cela va permettre aux consommateurs qui viennent faire analyser leurs substances de faire un choix éclairé à savoir s’ils veulent la consommer ou non. S’ils choisissent de le faire, ils vont savoir ce qu’elle contient et pourront, si nécessaire, prendre les mesures appropriées pour le faire de façon sécuritaire», note pour sa part Charlene Aubé, directrice d’Iris Estrie.

Charlene Aubé, directrice d’IRIS Estrie. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Des surdoses en Estrie

Lors d’entretiens séparés avec La Tribune, Mmes Roy et Aubé ont toutes deux mentionné avoir observé une hausse des surdoses mortelles en région depuis les dernières semaines.

«C’est tout nouveau comme phénomène ici. On a eu un premier décès il y a quelques semaines, alors que deux personnes sont décédées il y a deux semaines. Hier [mardi], on apprenait le décès d’un jeune homme de 18 ans par surdose», relate Charlene Aubé.

«Mon hypothèse pour expliquer cette situation est l’usage de substances de mauvaise qualité, qui peuvent être coupées avec des opioïdes. On peut penser au Fentanyl, mais il y a continuellement de nouvelles substances qu’on apprend à connaître.» — Charlene Aubé

Magalie Roy s’étonne d’ailleurs de voir que ce sont des gens «expérimentés», qui sont habitués à consommer et qui sont connus des différents services qui décèdent.

Les deux directrices mentionnent néanmoins que la disponibilité d’un spectromètre ne peut garantir que des vies seront sauvées. Par contre, un tel appareil peut permettre aux consommateurs de prendre la meilleure décision possible, en plus d’aider les organismes à mieux comprendre quelles nouvelles substances font leur arrivée dans les drogues en Estrie.

Les deux organismes notent une hausse récente des surdoses mortelles en région. (Archives Le Soleil)

Un tabou à briser

Pour Magalie Roy, cette approche de réduction des méfaits comporte des avantages non négligeables par rapport à une approche plus oppressive envers les utilisateurs de drogues. Selon elle, la consommation de ces substances ne cessera pas, peu importe l’avenue empruntée. Il est donc plus sage d’agir en prévention, à ses yeux.

«Par ailleurs, ce ne sont pas que les gens qui correspondent aux stéréotypes de consommateurs qu’on va aider avec cette machine. Beaucoup de monsieur ou madame Tout-le-Monde et de gens en veston et cravate veulent faire tester leurs substances, que ce soit pour des usages sporadiques ou festifs», décrit-elle.

À terme, la volonté d’Élixir est d’offrir ce service un peu partout en Estrie, pour justement éviter de «stigmatiser les utilisateurs d’Iris Estrie» et rejoindre le plus de gens possible.

«Ça s’en vient, dès qu’on aura l’autorisation nécessaire pour les différents sites», indique Mme Roy.

Pour le moment, les heures d’utilisation hebdomadaires du spectromètre ne sont pas connues, car cela dépendra des tests à venir sur la machine. Le spectromètre pourra analyser plusieurs types de drogues, notamment celles en poudre ou en comprimés, et détecter les substances qui s’y trouvent en concentration supérieure à 5%.