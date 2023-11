Une personne non binaire en est à sa sixième journée de grève de la faim à Québec

Depuis plusieurs années, Alexe Frédéric Migneault, qui est non binaire, demande à ce qu’une troisième option de genre, à savoir « X », soit ajoutée aux côtés des traditionnels « M » ou « F » pour les hommes et les femmes sur les cartes d’assurance maladie.

«J’admets que ça commence à être pas mal difficile. Le matin, j’ai besoin de bouillon assez tôt, ça prend quelques heures avant que je me sente prêt à marcher. Mais de façon générale, mon corps le supporte super bien jusqu’à présent», a affirmé Alexe Frédéric Migneault, qui utilise le pronom «iel .

Son alimentation se compose uniquement, depuis lundi, de bouillon de légumes, d’eau et, à l’occasion, de chocolat chaud pour s’hydrater et maintenir son taux de sucre dans le sang à des niveaux adéquats.

Alexe Frédéric campe dans un parc public près des bureaux de la RAMQ, résistant aux températures glaciales pendant la nuit en s’emmitouflant dans des couvertures à l’intérieur de sa voiture. Un ami a récemment trouvé une chambre où Alexe Frédéric Migneault pourrait passer quelques nuits.

Au cours de la journée, Alexe Frédéric Migneault cherche un abri temporaire contre le froid dans les centres commerciaux et les cafés.

À l’étude

La RAMQ affirme que le ministère de la Santé du Québec étudie toujours l’impact que pourrait avoir une telle mise à jour sur le réseau de la santé et des services sociaux, qui s’appuie sur les informations se trouvant sur les cartes d’assurance maladie pour traiter les patients et gérer leurs soins.

Toutefois, Alexe Frédéric Migneault dit en avoir assez d’attendre que la RAMQ rattrape son retard. Le Québec a rendu l’année dernière disponible l’option de sexe « X » sur les certificats de naissance et de décès.

«Je crois faire la lumière sur quelque chose qui est urgent et qui doit être réglé le plus rapidement possible», a soutenu Alexe Frédéric Migneault, rejetant les arguments selon lesquels les cartes d’assurance maladie doivent refléter le sexe attribué à la naissance, insistant sur le fait que le marqueur «X» serait bénéfique pour la santé globale des personnes non binaires.

«Le ‘’X’' va rendre l’expérience d’accès à des soins de santé plus facile et moins épeurant pour des personnes non binaires. Alors, on va être moins susceptibles, en partant, avec notre ‘’X’', d’avoir des problèmes de santé mentale, d’avoir des problèmes de santé physique, parce que justement, on va être mieux traitées.»

Alexe Frédéric Migneault dit n’avoir eu aucune nouvelle du gouvernement du Québec ni des responsables de la RAMQ depuis le début de sa grève de la faim.

Toutefois, sa grève a attiré l’attention de la ministre qui supervise le bureau gouvernemental dédié à la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

S’adressant aux journalistes à Québec, vendredi, la ministre Martine Biron a demandé à Alexe Frédéric Migneault de mettre fin à sa manifestation et de faire preuve de patience. Elle a évoqué un comité interministériel relevant de sa compétence qui étudie la question des marqueurs de genre. Elle a déclaré que le comité faisait des progrès, mais n’a pas précisé quand l’option « X » pourrait devenir plus répandue.

«Je ne peux pas tirer sur la fleur pour la faire pousser plus vite, a déclaré Mme Biron. Il y a des mesures à prendre, mais il y a du mouvement.»

Alexe Frédéric Migneault n’a toutefois pas l’intention d’abandonner sa grève de la faim. «Je vais me battre jusqu’au bout, jusqu’à ce que nous obtenions le ‘’X’'. Nous méritons le X. La lettre que j’ai sur mon acte de naissance est celle à laquelle j’ai droit et je n’accepterai rien d’autre.»