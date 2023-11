L’Estrie fortement touchée par le manque de technologues en imagerie médicale

La présidente de l’Association des radiologistes du Québec (ARQ), la Dre Magalie Dubé, estime que le taux de postes vacants chez les technologues en imagerie médicale avoisine les 25%. Ce chiffre n’a pas été confirmé par le CIUSSS.

Concrètement, un technologue en imagerie médicale réalise les radiographies, qui seront par la suite évaluées par le médecin radiologiste. D’autres tâches incombent aussi à ce titre d’emploi.

La Dre Dubé indique que cette pénurie a des impacts sur différents services en Estrie, particulièrement « les scans, les résonnances magnétiques et la mammographie de dépistage », évoquant même des fermetures dans ce dernier secteur.

Dans un courriel aussi laconique que catégorique, le service des communications du CIUSSS de l’Estrie-CHUS assure néanmoins que « nous n’avons pas eu de fermetures de service en lien avec les mammographies de dépistage ». Au téléphone, la porte-parole de l’établissement évoque néanmoins « un léger ralentissement » durant la dernière période estivale.

Or, Magalie Dubé juge que cette perception est due au fait qu’en plus de manquer de technologues, l’Estrie conjugue avec deux autres pénuries : de radiologistes et d’équipements. De ce fait, selon elle, moins d’examens seraient offerts en région, ce qui « masque, en quelque sorte, la pénurie de technologues ».

« Si on avait assez de radiologistes en Estrie, le manque de technologues se ferait plus sentir. Comme on manque aussi de médecins, il y a un ralentissement qui a été fait pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’examens faits sans médecin pour les interpréter », explique la présidente de l’ARQ.

Au début du mois de novembre, alors que le CIUSSS conviait les médias au dévoilement de trois nouveaux appareils d’imagerie médicale, le Dr Éric Turcotte, nucléiste, professeur et chercheur au département de médecine nucléaire du CHUS, indiquait que ces plus récents appareils permettent actuellement aux équipes du CIUSSS de faire 40 examens par jour, mais que, s’il y avait « tout le personnel nécessaire », ce nombre pourrait grimper à 50.

Déjà, toutefois, ces trois appareils ont permis au CIUSSS de réaliser 1500 examens supplémentaires en un an, affirmait à l’époque la cheffe de service à la direction des services multidisciplinaires, Chantal Labrecque.

Les technologues veillent au bon déroulement d'une imagerie médicale, notamment. (Marco Campanozzi/Archives La Presse)

Impacts

La Dre Dubé se désole de voir que ce ralentissement perçu par les membres de son association en Estrie peut avoir des impacts sur la population, notamment en ce qui a trait aux services de mammographie.

« Les listes d’attente s’allongent et les examens se font plus tard que prévu. Ça crée de l’anxiété et, si les résultats sont anormaux, le fait d’avoir attendu plus longtemps peut avoir des effets sur le reste du traitement », évoque-t-elle.

C’est pourquoi, en compagnie de cinq autres associations de médecins spécialistes, l’ARQ participe au mouvement SOS-technologues afin de « sonner l’alarme » par rapport au fait que « la pénurie de technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale menace l’accès aux soins ».

Selon Magalie Dubé, il était important que des médecins sortent publiquement pour appuyer leurs collègues technologues, car « sans technologues, les radiologistes n’ont plus d’image à lire. Ce sont nos partenaires et ils font de l’excellent travail ».

Dans un premier temps, la Dre Dubé plaide pour une valorisation de cette profession, ce qui n’a pas été assez fait dans les dernières années selon elle.

« À court terme, il faut aussi que le syndicat qui représente les technologues et le gouvernement arrivent à une entente satisfaisante. À moyen terme, il va falloir faire connaître cette profession et son importance pour que nos jeunes soient au courant », ajoute-t-elle.

Dans l’ensemble du Québec, le taux de vacances dans les postes en imagerie médicale est d’environ 16%, selon la Dre Dubé.