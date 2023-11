La générosité est au rendez-vous pour lutter contre le cancer de la prostate

De gauche à droite, le PDG de Procure Laurent Proulx, le président d'honneur Sam Elkas, la conférencière invitée Caroline Côté et l'urologue Michel Carmel. (Fournie)

Au total, un montant de 67 730 $ a été remis à l’organisme lors de l’événement, totalisant environ 200 personnes. En 2022, l’argent récolté avoisinait les 65 000 $.

L’urologue et le président du comité organisateur d’Unis contre le cancer de la prostate, qui organise le déjeuner pour une treizième fois, le Dr Michel Carmel, ne croit toutefois pas que cette hausse est due au récent décès du chanteur des Cowboys Fringants.

Selon lui, la vente des billets pour le déjeuner avait déjà été complétée avant son décès. La nouvelle n’a donc pas affecté les dons locaux.

Pour faire fonctionner l’organisme provincial, il estime qu’il faut « autour d’un million de $ par année » qualifiant l’édition 2023 d’« un bon succès ».

« Les fonds [récoltés au déjeuner] vont à la centrale de Procure, mais il y a une partie qui revient dans la région », rappelle-t-il.

Une expertise estrienne

Pour l’urologue au CHUS et professeur de l’UdeS Claudio Jeldres, aussi présent au déjeuner vendredi matin, le cancer de la prostate est une maladie priorisée dans la région.

« Le CHUS de l’Estrie concentre ici à Sherbrooke le centre de référence pour tous les cancers de la prostate, les cancers avancés, les cancers métastatiques. [...] L’Hôtel-Dieu et Fleurimont, les deux hôpitaux, traitent le cancer de la prostate. Il y a huit urologues. Parmi ces urologues, il y en a quatre qui font de l’urologie et c’est eux qui vont prendre en charge ces patients-là. »

Il y a plusieurs étapes de la maladie qui sont traitées localement selon le Dr Jeldres. « Il y a le dépistage. Tout ce qui est touché rectal, prise de sang. Ensuite, certains cancers nécessitent un traitement et c’est là que le CHUS et les urologues entrent en ligne de compte. Il y a les traitements chirurgicaux et il y a la radiothérapie. »

« Il y a aussi des initiatives estriennes telles que le Fonds de la santé de l’homme qui est supporté par la Fondation du CHUS qui supporte des projets de recherche en cancer de la prostate », ajoute-t-il.

Le Dr Claudio Jeldres estime qu'il existe une expertise en Estrie sur le cancer de la prostate. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

L’argent recueilli par Procure permettra non seulement d’aider du côté clinique, mais aussi au niveau de la recherche. Une aide qui est cruciale en raison de l’importance de la maladie.

« Le cancer de la prostate, c’est très fréquent. Un homme sur 8 va l’avoir. C’est aussi le troisième cancer qui tue le plus d’hommes. Le premier c’est le poumon. Le deuxième c’est le colorectal. Juste derrière ça c’est la prostate », précise le Dr Jeldres en mentionnant que c’est une tendance observée « partout au Canada ».

« La première étape, c’est d’en parler »

Avec le movember actuellement en cours et le décès de Karl Tremblay, la visibilité à la problématique est présente plus que jamais. « Les planètes s’alignent des fois comme ça », affirme le Dr Jeldres. « C’est un bon moment, je pense, de faire de la sensibilisation sur le sujet. »

« La première étape, c’est d’en parler. Démystifier les choses. [...] Ça prend une figure de notoriété publique où justement la maladie le frappe malheureusement au point d’en décéder comme Karl Tremblay pour que le sujet revienne, mais il est toujours là, le sujet. C’est juste que là on en parle. Et le fait d’en parler, ça sauve des vies. »

« Le dépistage est la meilleure manière qu’on a actuellement de détecter le cancer de manière précoce et d’agir, note-t-il. Parce qu’on peut faire beaucoup de recherches sur le cancer avancé, mais ona peu à offrir une fois que le cancer est par exemple métastatique. C’est un peu le cas de Karl Tremblay. Il a 47 ans et malgré tous les traitements qu’on a pu lui donner, on n’a pas été capable de le sauver. »

D’après le Dr Michel Carmel, le cancer de la prostate a un peu perdu de sa visibilité dans les dernières années après des changements dans l’objectif du movember à l’international.

« C’est rendu plus de la santé de l’homme en général. Ils parlent des préventions de suicide chez les hommes, d’autres cancers chez les hommes comme le cancer du testicule. Movember s’occupe encore du cancer de la prostate, mais pas uniquement ça », résume-t-il.

Même s’il y a eu beaucoup de développement au point de vue des traitements dans les dernières années comme plusieurs nouveaux médicaments, le Dr Carmel croit qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour « trouver les patients dans les stades les plus précoces ».