Les décès dus à la rougeole ont bondi de 40 % l’an dernier

La rougeole a rendu malades neuf millions d’enfants et en a tué 136 000 en 2022. (Paul Vernon/Archives Associated Press)

Cette maladie hautement infectieuse a provoqué des épidémies dans 37 pays l’année dernière, contre 22 pays en 2021. Elle a rendu malades neuf millions d’enfants et en a tué 136 000, principalement dans les pays les plus pauvres, ont indiqué l’Organisation mondiale de la santé et les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies dans un nouveau rapport.

Le nombre de cas de rougeole a également augmenté de près de 20 % après que les niveaux d’immunisation aient chuté à leur plus bas niveau en 15 ans pendant la pandémie, ont indiqué les agences.

« L’augmentation des foyers de rougeole et des décès est stupéfiante, mais n’est malheureusement pas inattendue compte tenu de la baisse des taux de vaccination observée ces dernières années », a déclaré John Vertefeuille, des CDC, dans un communiqué.

Deux doses de vaccin contre la rougeole offrent une protection élevée contre la maladie. Les enfants des pays en développement d’Afrique, d’Asie du Sud−Est, d’Amérique latine et d’Inde sont les plus exposés. L’OMS et les CDC ont déclaré que les taux de vaccination dans les pays les plus pauvres sont d’environ 66 %, « un taux qui ne montre aucune reprise par rapport au recul enregistré pendant la pandémie ».

La rougeole est l’une des maladies les plus infectieuses que l’on connaisse et se propage dans l’air lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Elle est plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. Les symptômes sont la fièvre, la toux, l’écoulement nasal et une éruption cutanée caractéristique.

La plupart des décès sont dus à des complications telles que l’encéphalite, la déshydratation sévère, de graves problèmes respiratoires et la pneumonie. Les complications sont plus probables chez les jeunes enfants et les adultes de plus de 30 ans.

Ces dernières années, la maladie a également connu une recrudescence dans certains pays riches. En juillet, les autorités sanitaires britanniques ont mis en garde contre le risque extrêmement élevé de flambées épidémiques à Londres, certains quartiers de la capitale signalant que seuls 40 % des enfants étaient vaccinés.

Les taux de vaccination contre la rougeole au Royaume−Uni ne se sont jamais complètement rétablis depuis que le médecin britannique Andrew Wakefield, dont la réputation n’est plus à faire, a affirmé il y a plus de vingt ans que le vaccin était lié à l’autisme. Aucune étude scientifique n’a jamais confirmé ce lien, mais les recherches de Wakefield ont conduit des millions de parents dans le monde entier à abandonner le vaccin.