Bienvenue dans le merveilleux monde de Nate

Dimanche matin, 9 h. Au 18e étage d’un des gratte-ciels de la capitale fédérale, Nathan Prier continue d’installer son bureau, un peu moins d’un mois après son arrivée en poste.

Celui qu’on appelle Nate est un jeune père de famille et économiste principal chez à Innovation, Sciences et Développement économique Canada depuis 2019.

Depuis le 1er janvier, il préside le troisième plus grand syndicat de fonctionnaires fédéraux, succédant à deux présidents déchus.

Le premier a démissionné à six mois de la fin de son mandat dans la foulée de «graves préoccupations éthiques», lui qui avait conclu plusieurs accords de non-divulgation sans en informer le conseil d’administration.

Le second, qui occupait l’intérim, a démissionné à l’automne en pleine campagne à la présidence dans la foulée de commentaires jugés antisémites par des membres.

«Nos membres sont frustrés de la manière que le syndicat était dirigé dans le passé. Ils sont fâchés de la politique qui se jouait chez les dirigeants et qui prenait toute l’attention», dit-il, assis au fond d’un des trois fauteuils de son grand bureau vitré.

Au delà de la politique, des élus syndicaux, y compris Nate lui-même, s’inquiétaient il y a un an de la saine gestion de l’organisation. Après tout, le salaire du président n’était pas connu des membres du conseil d’administration. Des élus syndicaux ont même évoqué au Droit dans les derniers mois qu’ils voulaient qu’une enquête policière visant l’ACEP soit lancée.

Aujourd’hui, Nate semble vouloir tourner la page.

On a devant nous un réformiste aux valeurs socialistes, pro-démocratie et pro-transparence. Un syndicaliste qui veut faire «pivoter» son syndicat vers une approche plus militante et organisée.

Les quelque 25 000 membres du syndicat ont élu en décembre un conseil exécutif national, le conseil d’administration de l’ACEP, majoritairement solidaire de Nathan Prier. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

«On a un mandat fort», répète-t-il durant notre entrevue.

Il regarde à l’extérieur. Son bureau offre une vue imprenable sur la rivière des Outaouais et la colline du Parlement. Sauf ce matin-là. Le brouillard est trop épais.

Et le lendemain, Nate et son nouveau conseil exécutif plongeront dans ce brouillard à pied joint.

La prise de position

«Pourquoi ça, c’est votre premier geste public comme président?», lui demande-t-on, en ce dimanche brumeux.

«Ça», c’est le conflit israélo-palestinien, et plus précisément le conflit armé qui persiste depuis l’attaque du groupe Hamas contre Israël, en octobre. Un conflit qui a fait plus de 27 000 morts.

Le lendemain, l’ACEP allait demander «au gouvernement du Canada d’appeler résolument à un cessez-le-feu immédiat et durable [et] de prendre des mesures claires et publiques qui garantissent le respect et l’application du droit international afin de mettre fin aux crimes de guerre à Gaza».

«C’était une priorité», précise-t-il.

Des soldats israéliens dans la bande de Gaza au milieu des combats en cours entre Israël et le Hamas. (-/AFP)

Certes d’autres syndicats fédéraux l’ont fait auparavant, comme l’Alliance de la fonction publique du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, les deux plus grands syndicats au gouvernement fédéral.

L’ACEP, qui est le troisième plus imposant, n’avait pas encore emboîté le pas.

Nous lui demandons s’il s’agit réellement de la priorité des statisticiens, des économistes, des traducteurs et des civils de la GRC qu’il représente.

Selon Nate, ils voulaient que le syndicat s’exprime. Durant la campagne de l’automne, il assure avoir été régulièrement interpellé à ce sujet. Ce n’était pas seulement une priorité pour le Conseil exécutif national, affirme-t-il, mais aussi pour les membres.

«C’est le premier geste en raison de l’urgence de la crise à Gaza. On sait que notre gouvernement est un acteur neutre dans ce conflit. Le gouvernement est notre employeur», explique-t-il.

Le gouvernement Trudeau s'est engagé à fournir de l'aide humanitaire en liens avec le conflit dans la Bande de Gaza. M. Trudeau plaide pour cessez-le-feu humanitaire. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

N’empêche, à sa sortie lundi, le communiqué a créé une véritable onde de choc dans des franges de la fonction publique.

Sur le réseau social Reddit, les modérateurs d’une page pour les fonctionnaires fédéraux ont dû bloquer les commentaires sous une publication en lien avec ce communiqué qui revendique un «cessez-le-feu permanent et la fin immédiate de la punition collective et du massacre du peuple palestinien par l’État hébreu».

Dans les rangs du syndicat, des membres sont furieux.

«Je suis juif et je ne peux pas croire que la première prise de position publique de nos représentants soit au sujet de la situation à Gaza. Je suis vraiment furieux», soutient un fonctionnaire membre de l’ACEP au bout du fil.

Un autre qualifie la position d’«extrême».

Des propos blessants

Puis, il y a Jason Singer, un analyste politique de Services autochtones Canada qui s’est dit carrément «blessé» par la déclaration publique.

«Surtout dans un enjeu aussi clivant. Je suis un peu confus de pourquoi c’est l’enjeu qu’ils ont choisi», dit-il au bout du fil.

M. Singer ne se sent tout simplement pas représenté par son syndicat dans les circonstances. Il ne sent pas non plus que la communauté juive soit représentée. Et il qualifie d’«hypocrite» la notion que les membres ont été consultés avant que cette position soit adoptée, alors que ce n’est pas l’écho qu’il a de sa communauté.

«Je voudrais qu’ils se concentrent sur les conditions de travail dans la fonction publique plutôt que sur les enjeux sociaux qui se déroulent à l’étranger», dit-il, visiblement bouleversé.

D’autres nous ont confié qu’ils souhaitaient carrément la démission de Nate et qu’on leur rembourse leur cotisation. Ce n’est pas le cas de Jason, qui veut plutôt que le président comprenne ce que ressent la communauté juive depuis le 7 octobre.

Selon nos informations, dans la seule journée de lundi, le bureau de Nate traitait une dizaine de réponses au communiqué. Le syndicat soutient qu’environ 60 % des commentaires étaient «plutôt positif» et 40 % qui ne l’étaient pas.

Le president de l'Acep Nathan Prier (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

«Nous ne sommes ni choqués ni surpris de la rétroaction puisque nous nous attendions à de vives réactions de part et d’autre», nous écrit le bureau de Nate par courriel.

Une représente du Réseau des fonctionnaires juifs et juives, Jackie Luffman, semblait surprise par l’avenue empruntée par le Conseil exécutif national.

Le réseau, qui compte environ 500 membres dans la fonction publique du Canada, a envoyé à tous les candidats pour un poste à l’ACEP un questionnaire de quatre questions durant la campagne électorale à l’automne.

Ce groupe, dont le mandat est de mettre en contact les fonctionnaires juifs à travers le gouvernement et de rendre la fonction publique fédérale plus inclusive, demandait par exemple aux candidats si un syndicat devait prendre position dans des enjeux sociaux comme un conflit géopolitique.

Seulement deux candidats de l’équipe de M. Prier ont répondu au questionnaire de quatre questions.

«Nos membres sont très mécontents envers l’ACEP en ce moment», soutient Mme Luffman par courriel.

Un virage

Le nouveau président de l'ACEP souhaite que son syndicat se rapproche davantage des autres syndicats de fonctionnaires. (Archives, LeDroit/Archives, LeDroit)

En prenant cette position, le nouveau Conseil exécutif national trace une ligne dans le sable.

La nouvelle ACEP sera militante. Elle sera socialiste. Elle dépassera les frontières gouvernementales.

Elle se tiendra debout, assure son nouveau président.

Elle tentera de se rapprocher de l’Alliance de la fonction publique et des autres syndicats pour créer un front commun, à l’image des syndicats québécois en grève durant l’automne. Aucune fusion ne pointe à l’horizon, assure Nate, mais la solidarité est nécessaire à ses yeux.

Nate est convaincu que la posture «professionnelle» a coûté cher aux membres de l’ACEP durant les dernières négociations collectives et il veut que ça change.

Il est impatient. Son exécutif invitera les membres à se prononcer sur des modifications constitutionnelles à la fin de l’année pour favoriser la transparence et la participation active des membres, sur le terrain.

«Les membres sentent maintenant qu’ils ont une oreille ouverte et un exécutif national qui peut sérieusement démocratiser leur syndicat et reprendre le contrôle du syndicat», dit-il.

Le ton est donné pour les trois prochaines années.