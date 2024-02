Des élus de la Mauricie «sensibilisent» Fitzgibbon lors d’un cocktail à 100 $ de la CAQ

Sur la sellette depuis deux semaines sur la question du financement public, tandis que deux de ses députés sont visés par une enquête de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a annoncé mercredi que la Coalition avenir Québec renonçait aux dons privés.

La députée Marie-Louise Tardif se défend de son côté d’avoir fait miroiter quelque avantage que ce soit à ses invités. «Les gens sont venus de leur plein gré, pour appuyer Marie-Louise, pour appuyer le parti», soutient l’élue, tout en concédant que la présence d’un ministre à la soirée n’était pas banale. M. Fitzgibbon a prononcé une conférence sur les enjeux énergétiques de l’heure, qui fut très appréciée par l’auditoire, fait-elle valoir – «c’était très instructif!»

L’événement se tenait le 16 novembre dernier à la Cité de l’énergie, à Shawinigan, en formule 5 à 7. Outre le maire de La Tuque, la mairesse de Grandes-Piles, Caroline Clément, la mairesse de Saint-Roch-de Mékinac, Rita Dufresne, la conseillère municipale de Shawinigan Nancy Déziel, de même qu’au moins un autre conseiller de La Tuque, Clément Dubé, étaient au nombre des convives. Tous figurent au registre des donateurs de la Coalition avenir Québec, en 2023.

Notons que le député de Bécancour, Donald Martel, était également de la soirée, lui qui est originaire de la circonscription.

Appelé à s’expliquer sur ses commentaires diffusés sur les réseaux sociaux, et l’occasion qu’il a eue de «sensibiliser» le ministre Fitzgibbon à des dossiers locaux, le maire de La Tuque avance que sa présence à l’événement visait d’abord à soutenir la députée «pour tout l’ouvrage qu’elle fait».

«Ça me faisait plaisir de payer 100 $ de ma poche pour l’aider [Marie-Louise Tardif], puis en plus il y avait un bonus: M. Fitzgibbon était là. On a pu parler avec, il a fait une petite conférence, c’était très intéressant. Mais bien honnêtement, il n’aurait pas été là, qu’on y aurait été quand même.»

— Luc Martel, maire de La Tuque