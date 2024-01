Un député libéral fédéral juif souhaite que Nétanyahou parte «le plus tôt possible»

Ben Carr, député d’une circonscription de Winnipeg, se dit très préoccupé par le gouvernement israélien actuel. Il espère que M. Nétanyahou partira «le plus tôt possible».

M. Carr ne soutient pas les politiciens d’extrême droite en Israël qui affichent des cartes de la bande de Gaza piqués de drapeaux israéliens.

Ben Carr, député d’une circonscription de Winnipeg (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Il a fait ces commentaires à la suite d’une conférence en fin de semaine à Jérusalem au cours de laquelle des députés d’extrême droite israéliens ont appelé au rétablissement de colonies juives dans la bande de Gaza, démantelées il y a une vingtaine d’années.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré qu’il était temps d’encourager le déplacement des Palestiniens du territoire assiégé — ce à quoi le gouvernement canadien s’est toujours fermement opposé.

M. Carr soutient que les gouvernements changent et qu’Israël demeure un allié qui a un rôle important à jouer en matière de sécurité dans la région.

«Il est très, très important que nous nous souvenions que les gouvernements vont et viennent, et que nos relations avec les États sont plus profondes que celles que nous pouvons entretenir avec un gouvernement actuellement au pouvoir», a−t−il déclaré mercredi.

«J’espère que Nétanyahou partira le plus tôt possible, car je pense que c’est dans le meilleur intérêt de tout le monde dans la région, et je pense que c’est dans le meilleur intérêt de tout le monde dans le monde entier.» — Ben Carr

Tout au long du conflit, une poignée de députés libéraux, dont M. Carr, ont exprimé ouvertement leurs opinions sur la politique d’Ottawa — et ne se sont pas toujours alignés sur leur gouvernement.

M. Carr souligne que le Parti libéral du Canada constitue un «microcosme de la société» canadienne et qu’il existe différentes opinions sur le conflit Israël−Hamas au sein du caucus. «Il est normal que ces conversations aient lieu et je ne pense pas que ce soit une source de négativité ou de division», a−t−il déclaré.

Le conflit a commencé avec des attentats du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont fait environ 1200 morts. Des militants du Hamas ont aussi pris en otage quelque 250 autres personnes, et le gouvernement israélien estime qu’au moins 100 d’entre eux sont toujours détenus dans la bande de Gaza.

Le territoire contrôlé par le Hamas est constamment bombardé depuis ces violents attentats du 7 octobre. Les responsables de la santé du territoire affirment que le nombre de morts a maintenant dépassé les 26 000.