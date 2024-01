Girard fait confiance à Desjardins pour la fermeture de 190 centres de services

Le Soleil révélait mercredi que 190 points de services, comptoirs et guichets automatiques de Desjardins cesseront leurs activités d’ici la fin 2026.

«L’entreprise a une responsabilité sociale. C’est très important que Desjardins tienne compte de l’ensemble des parties prenantes dans le dossier, c’est-à-dire les communautés, les membres, les employés», a d’abord réagi le ministre québécois des Finances, Eric Girard, dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

Mais cela dit, le ministre Girard s’en remet complètement aux dirigeants de l’institution financière.

«Je fais confiance à Desjardins. Mais il y a deux choses : Desjardins exécute un plan qu’ils ont annoncé en 2015, alors c’est la poursuite de ce plan. Il n’y a rien de nouveau. Bien que chaque fois qu’un point de service ferme, c’est extrêmement difficile pour les communautés.» — Eric Girard, ministre des Finances du Québec

En 2015, Desjardins comptait 1122 centres de services au Québec. Il en resterait en ce moment 623 et l’objectif est de réduire jusqu’à 436 centres de services toujours ouverts à la fin 2026.

«L’autre chose, c’est la pandémie, poursuit le ministre Girard. Ça a accéléré le numérique, diminué le nombre de transactions en succursale pour toutes les institutions financières, mais Desjardins est plus présent en région. [...] Dans les communautés, c’est certain que ces points de services sont extrêmement importants.»

M. Girard, lui-même un ancien haut gradé de la Banque Nationale, souligne néanmoins que l’attachement aux régions du Québec «fait partie de la vision d’entreprise» de Desjardins. «Ils ont toujours été présents en région et ça va continuer», selon lui.

«Son image va en souffrir»

Député du Parti québécois dans Matane-Matapédia, circonscription à bonne part rurale du Bas-Saint-Laurent et à la porte de la Gaspésie, Pascal Bérubé croit pour sa part que Desjardins tourne un peu plus le dos aux régions et que l’image de l’entreprise va en souffrir. Il est porte-parole du PQ en matière de développement économique régional.

Député dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé est aussi porte-parole du Parti québécois en matière de développement économique régional. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

«C’est une très mauvaise nouvelle. Je suis membre de Desjardins, je suis utilisateur des guichets automatiques et je ne suis pas un aîné! C’est très utile en milieu rural, pour tout le monde. Déjà, on a éliminé des caissiers et caissières, on a éliminé des succursales, maintenant des guichets», a-t-il répondu, mercredi, au Parlement.

«L’avantage compétitif de la Caisse par rapport aux banques tend à s’amenuiser en région et c’est dommage. Desjardins investit beaucoup pour sa visibilité dans des régions comme la mienne. Elle va donner son nom à des arénas, par exemple. J’aimerais mieux qu’elle investisse cet argent dans les services que dans sa visibilité.» — Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia

«Comme membre, j’aimerais qu’ils m’expliquent la comptabilité dans une région comme la mienne. Les gens paient encore en argent comptant à bien des endroits. J’invite Desjardins à vérifier ce que ça veut dire dans les régions et c’est sa propre image qui va en souffrir, c’est sûr», a conclu l’élu péquiste.