Plus d’argent pour des organismes pro-choix pour trois ans

Ministre québécoise responsable de la Condition féminine, Mme Biron a annoncé lundi une somme de 1,4 million de dollars à quatre organismes qui facilitent le libre choix à l’avortement à travers le Québec.

S.O.S. Grossesse Québec, S.O.S. Grossesse Estrie, Grossesse-Secours de Montréal et la Fédération du Québec pour le planning des naissances voient en gros leur budget annuel gonfler de 50% pour les trois prochaines années.

Par contre, le tout sera à reprendre en 2027, puisque cette subvention s’avère ponctuelle. Il y aura entre autres des élections générales au Québec d’ici là, en 2026.

Anthéa Martineau est directrice générale par intérim chez S.O.S Grossesse Québec. (Olivier Bossé/Le Soleil)

«Chez nous, c’est trois personnes de plus. J’avais seulement deux employées à temps plein. On tenait vraiment ça à bout de bras et il a fallu vraiment réduire nos activités auprès des écoles. On a ciblé deux écoles au lieu de pouvoir faire des ateliers dans différents milieux scolaires», a expliqué Anthéa Martineau, directrice générale par intérim de S.O.S. Grossesse Québec.

Parmi ces nouvelles embauches, on comptera une accompagnante à l’interruption de grossesse. Celle-ci facilitera l’accès aux femmes qui ont pris la décision de se faire avorter.

Le problème d’accès demeure

Justement, au Québec, malgré une cinquantaine de cliniques où l’on pratique l’avortement, l’accès demeure le principal défi, surtout hors de Montréal.

Ce volet constituera le cœur de sa prochaine intervention, promet la ministre Biron.

Dans la grande région de Québec, l’hôpital Saint-François-d’Assise demeure le seul endroit où l’on réalise des interruptions volontaires de grossesse à plus de neuf semaines. Avant neuf semaines, l’hôpital Hôtel-Dieu de Lévis peut procéder à des avortements par médicaments.

La journée de dimanche marquait le 36e anniversaire de l’arrêt Morgentaler, qui décriminalisait l’avortement partout au Canada.

La ministre Martine Biron a fait son annonce à l'Observatoire de la Capitale, au sommet du complexe G, en compagnie de représentantes d'organismes pro-choix. (Olivier Bossé/Le Soleil)

Le droit des femmes de choisir n’est «jamais tout à fait acquis», rappelle la ministre Biron. La politicienne souligne que depuis 1988, une cinquantaine de projets de loi privés déposés aux Parlement d’Ottawa ont tenté de limiter le droit à l’avortement au Canada.

Depuis juin 2022 et le renversement de l’arrêt Roe contre Wade, aux États-Unis, 14 États interdisent l’avortement.

Les anti-choix se font de plus en plus entendre et voir, un peu partout.

«Il y a quelqu’un qui vient avec une pancarte durant un mois, dans notre région. Ça fait trois années qu’il vient, pas loin d’une clinique d’avortement. Ça, c’est nouveau depuis trois ans, il vient un mois.» — Paskale Hamel, directrice générale de S.O.S. Grossesse Estrie

L’argent servira surtout aux organismes à se faire valoir et voir pour concurrencer les organismes et groupes anti-avortement qui ne lésinent pas sur les moyens financiers pour se faire connaître à l’aide des réseaux sociaux et partout dans le web, entre autres grâce à du référencement payant sur Google.

Les quatre organismes placeront surtout ces nouvelles ressources en salaires. «On a des professionelles qui sont souvent sous-payées, donc on essaie d’améliorer les salaires dans le communautaire pour les garder», explique Mme Hamel.

Ces organismes proposent des lignes d’écoute, clavardage en ligne, aide par courriel, prévention et accompagnement peu importe la voie suivie, que ce soit l’avortement, la poursuite de grossesse ou l’adoption.

QS en veut plus

Porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière de condition féminine, Ruba Ghazal souligne que de «soutenir les organismes existants, c’est nécessaire. Par contre, on attend toujours le plan préparé conjointement avec le ministre de la Santé pour rendre les services accessibles en région éloignée».

QS réclame la gratuité de la contraception.