Ingérence étrangère: la commissaire dit vouloir éviter d’avoir des «idées préconçues»

Dans son mot d’ouverture des audiences publiques, elle a précisé qu’elle avait «choisi de ne participer ni aux rencontres avec les témoins potentiels ni à la revue des documents obtenus».

Elle a plutôt discuté avec les avocats de la commission, au cours des derniers mois, des «sujets qui (lui) apparaissent pertinents et de la façon dont les audiences devraient être menées».

«C’est l’approche que j’ai choisie pour m’assurer de ne pas avoir d’idées préconçues et je m’y tiendrai tout au long des travaux de la commission», a poursuivi la commissaire.

Première phase

La première phase des travaux de la commission doit porter sur les activités d’ingérence auxquelles la Chine, la Russie et d’autres acteurs étrangers ont pu se livrer et, le cas échéant, sur l’impact qu’elles ont pu avoir sur les élections fédérales de 2019 et de 2021. La Commission évaluera également le flux d’informations au sein du gouvernement fédéral en relation avec ces questions et évaluera les mesures prises en réponse.

Dans un deuxième temps, la commission examinera la capacité des ministères et organismes fédéraux, des structures institutionnelles et des processus de gouvernance de permettre au gouvernement du Canada de détecter, de prévenir et de contrer de tels actes d’ingérence.

«Nous représentons l’intérêt public et notre but est de découvrir la vérité, quelle qu’elle soit», a dit la juge Hogue.

Rendre publiques les informations

La première semaine d’audiences doit permettre d’identifier les moyens de rendre publiques les informations, même si une grande partie d’entre elles proviennent de documents et de sources classifiés. Les discussions sur la sécurité nationale et la confidentialité des informations contribueront à préparer le terrain pour les prochaines audiences publiques, qui devraient avoir lieu à la fin du mois de mars.

Un rapport final est attendu d’ici la fin de l’année.

D’anciens hauts responsables du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) devraient comparaître mercredi, suivis jeudi par des membres actuels du renseignement, dont le directeur du SCRS, David Vigneault.

La semaine d’audiences doit se terminer vendredi avec les remarques de Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, ainsi que les déclarations finales des participants.

— Avec des informations de Jim Bronskill