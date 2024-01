Quand la mèmosphère prend Sonia LeBel en grippe

L’ancienne héroïne de la commission Charbonneau s’était attiré la sympathie du public en confrontant de manière serrée des témoins comme Julie Boulet, Nicolo Milioto, Michel Arsenault et autres Gérald Tremblay. C’était en 2012.

Mème mettant en vedette Sonia LeBel publié par la page Empire K. (Courtoisie Courtoisie/Facebook)

Quelques années plus tard celle-ci est élue députée de la circonscription de Champlain, en Mauricie, sous la bannière de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Depuis juin 2020, elle préside le Conseil du trésor du Québec. C’est à ce titre qu’elle dirige la plupart des négociations avec les employés du secteur public de la province. C’est aussi à cause de cette fonction qu’elle est devenue, peu avant le temps des Fêtes, l’une des coqueluches de la mèmosphère québécoise.

Fait cocasse, avant la fameuse Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, Mme LeBel occupait le poste de secrétaire de l’Association des procureurs de la Couronne du Québec, un syndicat en conflit de travail face au gouvernement du Québec en 2011.

Aujourd’hui, c’est elle qui est assise de l’autre côté de la table de négociations.

En 2011, Sonia LeBel occupait le poste de secrétaire de l’Association des procureurs de la Couronne du Québec, un syndicat en grève face au gouvernement du Québec à l'époque. (François Gervais/Archives Le Nouvelliste)

Vous avez dit «mèmes»?

Occupant des fonctions aussi prestigieuses en démocratie, il est normal pour la députée de Champlain de prêter flanc à la critique. Les concepteurs de mèmes politiques ne se gênent habituellement pas pour tourner le pouvoir en dérision à l’aide de nouveaux outils technologiques accessibles à tous.

Les mèmes, ce sont ces images et ces slogans répliqués ad nauseam qui essaiment le web, créant une culture populaire liée à Internet avec ses propres personnages ou visant des personnalités bien connues. Généralement humoristiques, ceux-ci peuvent devenir viraux et être partagés largement, surtout à travers les médias sociaux.

Mème mettant en vedette Sonia LeBel publié par la page Memes et mots et reprenant une image souvent utilisée dans la culture du web, celle de la Disaster Girl. (Facebook)

«Le but, c’est de créer une communauté, c’est de donner son opinion, c’est d’être en mesure de décrier une situation, donc ça crée un sens de communauté qui permet de s’exprimer de façon visuelle et rapide», explique Mireille Lalancette, professeure au département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

«Les mèmes sont rarement positifs. Ça vient critiquer, ça vient mettre de l’avant les contradictions, les paradoxes, les côtés négatifs. […] Plus on en voit sur les médias socionumériques, plus ces mèmes-là deviennent viraux», ajoute-t-elle.

«Le même en tant que tel, c’est de reprendre des images sur Internet, de leur accoler du texte et de leur donner un autre sens. C’est souvent de détourner des images», signale pour sa part l’administrateur de la page Facebook L’Actualité en mèmes, Maxime Larrivée-Roy. «Il faut aller chercher, aussi, le paradigme commun dans un même, c’est-à-dire qu’on a besoin de quelque chose que les gens vont reconnaître, comme une image ou une iconographie.»

Mème mettant en vedette Sonia LeBel publié par la page L'Actualité en mèmes et reprenant une image de l'émission Pawn Stars: prêteurs sur gages. (Courtoisie Courtoisie/Facebook)

Celui qui crée ce genre de contenu depuis 2011 estime que la recette d’un bon même est le fruit de deux principaux facteurs : le talent comique et le «timing». «Les phrases et l’image, il faut qu’elles soient vraiment travaillées pour qu’il y ait le moins de mots possible pour dire le plus de choses possible, sans donner la clé pour comprendre le même nécessairement. Il faut laisser les gens travailler un peu, parfois, pour comprendre où on s’en va», poursuit-il.

Des caricaturistes des temps modernes

«On peut tirer, souvent, des parallèles entre la caricature et le même. Le procédé est similaire, c’est-à-dire qu’on va mettre de l’avant le côté problématique, on va rigoler, on va porter un regard critique sur la situation.» — Mireille Lalancette, professeure au département de lettres et communication sociale de l’UQTR.

«En ce sens-là, ça se ressemble, mais c’est sûr que c’est plus populaire puisque n’importe qui peut créer un même par rapport aux caricatures qui ont un côté beaucoup plus élitiste et qui sont aussi approuvées par les gens du journal», rajoute celle qui étudie le sujet depuis plusieurs années.

«Pour en avoir parlé avec des caricaturistes, leur job se rapproche de plus en plus du même aussi. Ça ressemble un peu à l’époque où les nouvelles sont devenues numériques, c’est-à-dire qu’on n’attend plus le journal pour avoir les nouvelles. Tandis que la caricature est encore un peu dans ce mode-là», renchérit Maxime Larrivée-Roy.

Exemple d'un mème comparant les ministres de la CAQ à la famille en vedette dans l'émission Les Bougon: c'est aussi ça la vie!. Cette comparaison aurait très bien pu faire l'objet d'une caricature. (Facebook)

Ce dernier affirme même qu’il lui est arrivé à quelques reprises de voir un dessin comique dans les médias qui reprenait directement un concept qu’il avait publié plus tôt sur le web. Il s’agit pour lui d’une preuve supplémentaire que la production de mèmes et celle de caricatures se rapprochent de plus en plus avec les avancées technologiques, le premier demeurant toutefois beaucoup plus décentralisé.

Un outil de mobilisation sociale

À partir de son expérience, le créateur de contenu assure que les périodes où la population sort dans la rue, comme ce fut le cas pour les dernières négociations du secteur public ou encore la grève étudiante de 2012 et même le fameux Convoi de la liberté, permettent aux mèmes d’atteindre des sommets de popularité.

«Toutes les fois où il y a un mouvement social, il y a un regain de popularité des mèmes. Les gens ont des choses à dire, ils ont souvent des frustrations à passer, des idées à passer, un combat à faire en quelque sorte.» — Maxime Larrivée-Roy, administrateur de L’Actualité en mèmes

«C’est un moyen d’expression, c’est un discours politique, ça vise à regarder la politique sous un certain angle. Donc plus il y a une crise, il se passe quelque chose, plus il y a de l’action, plus on sent le besoin de s’exprimer», abonde dans le même sens la professeure Lalancette.

Mème publié par la page Lutte syndicale mémé suite au passage de Sonia Lebel à Tout le monde en parle le 26 novembre dernier. (Facebook)

Toutefois, comme la caricature, il est peu probable que les personnalités politiques s’y attardent où que les mèmes aient un grand impact sur leur carrière. «Dans certains cas, il y en a qui vont tester la température de l’eau avec ça, mais je ne suis pas certaine qu’ils vont en faire un élément clé de l’opinion publique. C’est sûr que les politiciens vont regarder ce qui se dit dans les médias socionumériques et vont se servir de ça pour voir quelles sont les sensibilités», ajoute celle qui se spécialise sur ce genre de communication.

Sonia LeBel, la «Darth Vader» des négociations

Alors pourquoi les pages de mèmes politiques ont-elles profité des négociations des employés de l’État pour cibler particulièrement la députée de Champlain? «Celle qui est le plus sur la place publique, pour ce dossier-là, c’est justement Sonia Lebel. C’est elle qui négocie alors c’est elle qui est la cible. On n’a pas manqué François Legault non plus, mais c’est elle qui représente un peu le Darth Vader dans cette histoire-là», expose M. Larrivée-Roy tout en regrettant «la quasi-absence de Bernard Drainville» du débat.

«Dans ces moments-là, on a un peu besoin d’une tête de Turc. Avec Sonia, ce qui est différent, c’est qu’on ne va pas jouer nécessairement sur l’apparence, mais plutôt lui accoler une étiquette ou une image comme la cassette, la peanut, ou sur un trait de caractère qu’elle est un peu stiff.» — Maxime Larrivée-Roy, administrateur de L’Actualité en mèmes

«C’est quelqu’un qui est très présent sur les médias socionumériques. Elle a une façon précise de négocier. Il y a quelque chose d’intéressant dans tout ça», souligne aussi Mireille Lalancette. «On parle de son attitude, on parle de son approche, du fait qu’on veut qu’il y ait des négociations, qu’elle sorte de sa cassette, qu’on veut plus que des peanuts.»

«Dans beaucoup de cas, contrairement à d’autres mèmes, on va la voir telle quelle. On la voit souriante, les mains en l’air et tout ça. […] On la montre quand même sous un bon jour. Alors que dans d’autres cas, on va se servir de photos beaucoup plus discréditantes que ça.» — Mireille Lalancette, professeure au département de lettres et communication sociale de l’UQTR

Pour Maxime Larrivée-Roy, le refus de s’attaquer à l’intégrité physique de la présidente du Conseil du Trésor s’expliquer par une sensibilité plus féministe des créateurs de contenu québécois, par rapport à leurs homologues américains par exemple, beaucoup plus proches de l’extrême droite ou du mouvement incel dans certains cas.

Mème mettant en vedette Sonia LeBel publié sur L'Actualités en mèmes et s'attaquant à sa façon de négocier. (Facebook)

«Ce qui est drôle par rapport au reste de la mèmosphère, c’est qu’au Québec, les pages de mèmes sont beaucoup plus à gauche qu’ailleurs. […] Il y a donc beaucoup de pages que ça les touche, parce que ce sont des sujets un peu plus progressistes, avec les syndicats», soutient-il.

Il en prend pour preuve l’apparition de plusieurs pages de mèmes dans la foulée des négociations du secteur public, comme Lutte syndicale mémé, La salle des profs, ou L’Affront Commun.

Mème mettant en vedette Sonia LeBel et publié par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). (Facebook)

Sonia LeBel n’a pas souhaité répondre aux questions du Nouvelliste dans le cadre de cet article. À son bureau de circonscription, on avise qu’elle n’accorde pas d’entrevues en lien avec les négociations qui sont toujours en cours dans certains cas.