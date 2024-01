Poilievre se tourne vers le Québec à la veille de la rentrée

Dans un discours en français d’une quinzaine de minutes où il s’adressait principalement aux Québécois, Pierre Poilievre a promis aux Québécois de revoir la formule et les conditions de l’entente entre le fédéral et le Québec pour augmenter significativement la construction de logements dans la province.

Ce dernier, qui avait notamment traité la mairesse de Montréal et le maire de Québec d’«incompétents» en matière de logement, affirme vouloir demander aux municipalités d’augmenter de 15% le nombre de permis de construction pour pouvoir se prévaloir du financement fédéral.

Le Parti conservateur mène dans les sondages partout au pays, sauf au Québec. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

«S’ils dépassent ce but, ils vont recevoir davantage. S’ils n’ont pas de succès, ils vont avoir moins», a-t-il rappelé, tout en s’engageant à travailler «main dans la main» avec le gouvernement du Québec.

«Les Québécois ont besoin plus de maisons et plus d’appartement et les conservateurs vont travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour permettre de le faire.» — Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

«Nous allons avoir une formule très simple: pas de conditions! Que les villes qui bâtissent plus reçoivent plus, a-t-il dit. Ça va être bon pour des villes comme Saguenay, Trois-Rivières, Victoriaville, qui ont libéré les constructeurs pour bâtir plus de maisons. Ça va inciter les plus grandes villes de faire pareil.»

Ce dernier, qui mène largement dans les intentions de vote, sauf au Québec, visait particulièrement les Québécois durant son allocution en français, contrairement à son discours en anglais.

M. Poilievre a l’habitude de faire des discours du genre intégralement en français, puis en anglais.

Au Québec, le Bloc québécois mène toujours dans les intentions de vote, devant le Parti libéral du Canada.

Une autre session houleuse?

Les conservateurs sont galvanisés à la veille de la rentrée parlementaire à Ottawa. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Cela fait des années que la Chambre des communes vit des moments houleux, mais le ton acrimonieux et des stratégies d’obstruction des conservateurs semblent déranger particulièrement les autres partis politiques.

M. Poilievre, qui prenait la parole devant les membres de son caucus réunis au Parlement à la veille de la rentrée parlementaire hivernale, n’a pas évoqué la stratégie de son parti lors cet hiver.

N’empêche, il a mis cartes sur table. Les priorités conservatrices «basées sur le gros bon sens», a-t-il énuméré, sont les baisses d’impôts, la construction de logements, «réparer le budget» et «stopper le crime».

«Ce sont les priorités des Canadiens et ce sont les priorités conservatrices.» — Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Ce dernier a ignoré les attaques libérales dont il fait l’objet depuis quelques semaines. Les libéraux accusent M. Poilievre et les conservateurs d’adhérer à un discours de la droite américaine, comme le fait l’ancien président Donald Trump.

À son arrivée au Parlement dimanche, le député de Beauce Richard Lehoux a balayé du revers de la main ces accusations. «C’est mal connaitre mon chef», a-t-il répondu aux journalistes.

N’empêche, les libéraux ont formellement demandé aux conservateurs la semaine dernière de cesser leurs obstructions parlementaires «sans alternative».

Steven MacKinnon sera le leader parlementaire du gouvernement à la Chambre des communes cet hiver et ce printemps en remplacement de Karina Gould. (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

«Vous allez voir un contraste un peu plus pointu entre nous et ce que nous proposons et ce que les conservateurs font pour obstruer le progrès, pour monter une obstruction quotidienne à nos initiatives, que ce soit en logement, en abordabilité ou, ou les choses pour rendre la vie plus simple pour les Canadiennes et les Canadiens», a déclaré le leader parlementaire du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon.

Dans les derniers jours, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet a pour sa part accusé M. Poilievre de n’avoir «aucun respect pour la vérité, pour rien du tout» et que cela allait «le rattraper».

«J’en fais mon affaire, a-t-il écrit dans les médias sociaux. De toute façon , les Québécois sont bien conscients qu’il ne parle pas et ne parlera jamais pour nous.»