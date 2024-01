Les funérailles d’Ed Broadbent célébrées dimanche

La cérémonie se déroulera dès 16h au Centre Carleton Dominion-Chalmers, un centre d’art qui appartient à l’Université Carleton au centre-ville de la Capitale.

Plusieurs invités de marque sont attendus dont le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui prononcera l’une des allocutions, l’ancien premier ministre Joe Clark et le président de la Chambre des communes Greg Fergus.

Le premier ministre du Manitoba, Wabanakwut «Wab» Kinew, prononcera lui aussi une allocution.

C’est le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé la tenue de ces funérailles d’État, le 15 janvier.

Ed Broadbent (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

M. Broadbent est décédé le 11 janvier à l’âge de 87 ans. Il a eu une longue carrière en politique active à titre de député fédéral, de chef du NPD, de président de Droits et Démocratie et à l’Institut Broadbent, un groupe de réflexion progressiste.

M. Trudeau, qui s’était dit «profondément attristé d’apprendre le décès» de l’ancien politicien, a notamment déclaré que «le Canada se porte mieux grâce au service dévoué d’Ed Broadbent».

La gouverneure générale Mary Simon et son mari Whit Fraser devaient assister aux funérailles, mais ont annoncé vendredi qu’ils devaient s’absenter en raison de la COVID-19.

«M. Broadbent laisse derrière lui un remarquable héritage de réalisations, et ses contributions exceptionnelles à notre pays resteront gravées dans nos mémoires», a déclaré son bureau, vendredi.

Originaire du sud de l’Ontario, M. Broadbent a siégé à la Chambre des communes de 1968 à 1990, puis a représenté les électeurs d’Ottawa-Centre de 2004 à 2006.

Il est décrit à Ottawa comme étant un ardent défenseur des personnes défavorisées, lui qui s’est battu toute sa vie pour que la justice et l’égalité.

Intellectuel, charismatique, gentil et particulièrement drôle, le gouvernement fédéral évoque aujourd’hui «son dévouement à la vie publique [qui] constitue un héritage durable qui contribuera à l’édification d’une société plus juste et plus inclusive au Canada».

Ed Broadbent en six dates