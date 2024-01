En mode «gouvernement en attente», QS visite les régions

«Nous, on veut répondre aux préoccupations qui sont vécues d’un bout à l’autre du Québec parce qu’on y croit au projet de société de Québec solidaire», soutient la co-parole féminine de QS, Émilise Lessard-Therrien. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Émilise Lessard-Therrien était un peu de «retour sur les lieux du crime», samedi. Le crime, qui n’en est pas un, c’est sa victoire pour devenir la porte-parole féminine de Québec solidaire. C’était il y a exactement deux mois, au Palais des congrès de Gatineau.

Mme Lessard-Therrien, qui a représenté Rouyn-Noranda–Témiscamingue à l’Assemblée nationale de 2018 à 2022, a misé sur les régions tout au long de la course à la direction de son parti. Et maintenant qu’elle occupe ses nouvelles fonctions, elle n’entend pas déroger de son plan.

«Je pense qu’on est rendu dans une perspective où on est un gouvernement en attente. Nous, ce qu’on veut c’est de régler les enjeux que vivent les Québécois et les Québécoises pour vrai en matière de santé, d’éducation, de développement économique sur son territoire et d’autodétermination», explique-t-elle à la sortie d’un déjeuner-causerie avec des femmes de la région, dans le secteur de Hull.

Nous marchons une dizaine de minutes avec la politicienne qui vient de vivre une semaine particulièrement chargée.

«Ça fait neuf dodos loin de la maison», dit-elle.

Les mandats régionaux

«En Outaouais, tu as Gatineau qui est la quatrième plus grande ville au Québec, mais toute la portion ruralité autour, le Pontiac, Papineau, qui sont des secteurs qui vivent peut être dans l’ombre de la capitale fédérale et de la grosse ville. Comment peut-on soutenir la diversification économique de ces secteurs-là?», avance Mme Lessard-Therrien. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Cette semaine, elle mettait une nouvelle empreinte sur le parti politique qu’elle guide avec Gabriel Nadeau-Dubois en donnant à chaque membre du caucus solidaire le mandat de porter la voix d’une ou deux régions de la province.

L’objectif du parti est d’avoir une présence dans la majorité des régions du Québec pour comprendre les enjeux dans toute leur complexité, leurs nuances et leurs subtilités. La porte-parole veut que le parti porte un discours «enraciné»et non à distance, d’un bureau de Québec. Les solidaires veulent s’inscrire dans «la culture locale, dans les besoins du milieu, dans les aspirations du milieu», explique-t-elle, pour être prêts en prévision des élections de 2026.

Par exemple, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, qui a terminé au deuxième rang de la course pour être porte-parole du parti à l’automne, portera la voix de la Mauricie et Saguenay-Lac-Saint-Jean au sein du caucus.

En Outaouais, ce sera la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, qui a notamment fait des études à l’Université du Québec en Outaouais. Cette dernière a notamment porté le dossier des claims miniers, un enjeu important dans les secteurs ruraux de l’Outaouais.

«C’est d’assurer une veille sur les enjeux locaux, les besoins, de se déplacer sur le terrain, de tisser des liens avec des acteurs du milieu pour mieux saisir la réalité et les besoins qui sont vécus ici dans la région», explique Mme Lessard-Therrien durant notre promenade qui nous fera passer devant le Palais des congrès de Gatineau et qui se terminera à la Maison du Citoyen où elle participait au Sommet Jeunes Afro.

En après-midi, elle allait rencontrer des acteurs économiques, puis des militants en participant, par exemple, à la fondation de l’Association de Québec solidaire dans Chapleau. Après? En route pour l’Abitibi.

Le militant de Québec solidaire Jordan Larochelle s'est porté volontaire pour ramener la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien chez elle, en Abitibi-Témiscamingue. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Un retour dont la coordination a été particulièrement laborieuse pour cette non-élue. «Il n’y a pas d’autobus de Gatineau jusqu’à Rouyn-Noranda la fin de semaine», dit-elle.

Un militant de Gatineau, Jordan Larochelle, s’est offert pour lui donner un «lift» qu’elle a accepté avec exclamation.

«C’est comme six heures de route d’ici», dit-elle, en parlant de son coin de pays de Duhamel-Ouest.

Mais les solidaires sont solidaires, visiblement.

Et leur quête de percée au Québec, ils y tiennent.

«Pour l’instant, nous ce qu’on veut faire, c’est enraciner le projet solidaire partout au Québec. On est encore à deux ans des élections, explique Mme Lessard-Therrien. On veut travailler fort pour que les gens se reconnaissent dans notre projet. »