Trudeau «a perdu le contrôle sur la croissance de l’État»

Quelle que soit la métrique - fonctionnaires per capita, embauches en pourcentage ou embauches en nombre, le gouvernement Trudeau est de loin celui qui a le plus fait croître la taille de la fonction publique fédérale dans les 40 dernières années, selon une étude de l’Institut Économique de Montréal. (Sean Kilpatrick/Archives La Presse Canadienne)

Avant d’être porté au pouvoir en 2015, le chef du Parti libéral du Canada Justin Trudeau prenait la plume pour écrire aux fonctionnaires fédéraux.

«Une fonction publique forte est un élément important de ce qui fait que le Canada est si envié dans le monde entier», écrivait-il.

M. Trudeau s’était engagé à redorer le blason d’une fonction publique dont bien des représentants se disent encore aujourd’hui blessés par les compressions du gouvernement de Stephen Harper.

Huit ans plus tard, M. Trudeau a effectivement mis sa marque sur la fonction publique fédérale.

« Il a créé sa propre dynamique. Il y a une hypertrophie incontrôlée de l’effectif de l’État avec M. Trudeau», tranche Gabriel Giguère en entrevue au Droit.

La croissance des effectifs sous le gouvernement Trudeau rompt avec la retenue qui a caractérisé les gouvernements des 40 dernières années. — Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques de l’IEDM

Un constat sans appel

L’analyste en politiques publiques de l’IEDM publie jeudi une étude sur les premiers ministres fédéraux et la taille de l’État qu’ils ont gouverné au cours des quarante dernières années.

Son constat est sans appel: Justin Trudeau est de loin le premier ministre responsable de la plus forte hausse des effectifs dans les dernières décennies.

« Depuis que le gouvernement Trudeau est au pouvoir, on assiste à une expansion sans précédent de la taille de la fonction publique », déplore Gabriel Giguère de l'IEDM. (Adrian Wyld/Archives La Presse canadienne)

Depuis 2016, la fonction publique a crû de plus du tiers et si la tendance se maintient, en 2025, elle aura augmenté de moitié.

«Ça veut dire que le gouvernement Trudeau, en 2025, aurait embauché l’équivalent d’une autre moitié de bureaucratie par rapport à 2016, c’est gigantesque», relève M. Giguère.

Dans les dernières années, des représentants du gouvernement Trudeau justifiaient la hausse vertigineuse d’embauches au gouvernement par le rattrapage nécessaire après les années Harper, la croissance de la population et la pandémie de COVID-19.

«On a quitté le lien entre la population et la fonction publique tellement la fonction publique évolue plus rapidement que la population», note M. Giguère, qui était adjoint parlementaire au Bloc québécois jusqu’en 2021.

L’IEDM, pour qui il produit des analyses, est un groupe de réflexion indépendant qui dit ne pas recevoir de financement gouvernemental.

Cette étude est publiée dans la foulée du rapport annuel de la Commission de la fonction publique du Canada qui faisait état d’une hausse importante du nombre de fonctionnaires fédéraux, notamment dans la région de la capitale nationale.

Elle survient aussi au moment où les conservateurs, qui proposent d’imposer une véritable rigueur budgétaire s’ils sont portés au pouvoir, devancent largement les libéraux dans les sondages.

La stabilité avant l’envolée

À son arrivée au pouvoir en 1984, le progressiste-conservateur Brian Mulroney avait un effectif de 253 000 fonctionnaires que lui avait laissé le gouvernement libéral.

Dix ans plus tard, l’effectif était presque inchangé, mais en raison de la croissance de la population, M. Mulroney avait réduit de 10% le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants.

Son successeur libéral, Jean Chrétien, lui, avait supprimé 38 000 postes (-15% de l’effectif) en début de mandat dans le cadre de la révision stratégique des programmes pilotée par son ministre des Finances Paul Martin. En quittant le pouvoir en 2003, il y avait 3500 fonctionnaires de moins qu’à son arrivée.

Aujourd’hui, M. Giguère croit qu’un exercice similaire à celui fait dans les années 1990 est devenu nécessaire.

Classement des premiers ministres en fonction de la variation du nombre de fonctionnaires par 1000 habitants depuis 1984:

Brian Mulroney: -10,2%

Jean Chrétien: -9,7%

Stephen Harper: -6,3%

Paul Martin: -1,0%

Justin Trudeau: +25,3%

Source: Institut Économique de Montréal (IEDM)

C’est qu’en ayant fait passer l’effectif de la fonction publique de 260 000 à 357 247 travailleurs, une hausse de 25% pour le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants, le gouvernement Trudeau dépense des dizaines de milliards de dollars de plus en salaires et réduit le bassin de travailleurs pour le secteur privé.

«C’est un bassin de 100 000 travailleurs dans un contexte au Canada où il y a beaucoup de postes vacants. Le public vient chercher des employés et de la main-d’œuvre au coût des Canadiens et vient en quelque sorte drainer le bassin de travailleurs pour le secteur privé qui cherche beaucoup de personnes», explique-t-il.

Selon lui, la bureaucratie demande plus de bureaucratie et en embauchant plus de fonctionnaires, le gouvernement s’oblige à en recruter encore plus pour offrir des services aux travailleurs de l’État.

«Ce n’est un objectif de société que de faire grossir la bureaucratie, parce que la base de la bureaucratie, c’est de répondre à la population», dit-il.

Les services, eux?

En entrevue de fin d’année au Droit, la présidente du Conseil du Trésor Anita Anand n’avait pas voulu dire si son gouvernement avait un effectif trop imposant, mais disant toutefois que son gouvernement livrait «les résultats pour les Canadiens».

La ministre Anita Anand affirmait au Droit en décembre qu'elle avait le mandat de contrôler de manière rigoureuse les dépenses du gouvernement. (Etienne Ranger/Archives Le Droit)

«Je pense qu’avec les fonctionnaires, nous pouvons faire beaucoup de choses dans notre gouvernement», avait-elle dit.

Mais selon l’analyste de l’IEDM, les Canadiens n’en ont carrément pas pour leur argent.

«Quand on pense à Passeport Canada, aux heures d’attente à l’Agence du revenu du Canada, aux douanes, on n’en a pas pour notre argent. Je suis pas mal persuadé que les Canadiens le comprennent. Quand on regarde combien ça nous coûte par rapport à notre service, le rapport qualité prix, quand j’ai fait mon analyse, j’ai vu que ce n’était pas là», affirme M. Giguère.

L'ancien premier ministre du Canada Stephen Harper avait augmenté le nombre de fonctionnaires, mais diminué le ratio par 1000 habitants. (Etienne Ranger/Archives Le Droit)

Et M. Harper dans tout cela? Même s’il a fini par ajouter 7100 travailleurs à l’effectif de la fonction publique, il aura réduit de plus de 6% le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants, trois points de pourcentage derrière un libéral.