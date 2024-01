PLC: réunion du caucus à Ottawa avant la rentrée parlementaire, lundi prochain

Le premier ministre Justin Trudeau risque d’être confronté à des critiques de la part de membres de son caucus alors que les libéraux continuent de tirer de l’arrière de façon significative dans les sondages d’opinion au profit du Parti conservateur (PCC).

Cette réunion du caucus libéral survient après que le cabinet libéral fédéral ait tenu une retraite à Montréal pour planifier les priorités du gouvernement pour les prochains mois. Cela implique de se préparer à la possibilité d’une autre présidence de Donald Trump aux États−Unis et de tenter de ralentir l’afflux d’étudiants étrangers au Canada, ce qui exerce déjà une pression sur l’offre de logements au Canada.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a également annoncé son intention d’organiser à Ottawa dès le début de février un sommet sur le vol de voitures. Il s’agit d’une réponse du gouvernement aux députés qui affirment avoir beaucoup entendu parler de véhicules volés de la part de leurs électeurs au cours des dernières semaines.

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a averti l’année dernière que le vol de voitures avait atteint des proportions de crise au pays et que le phénomène continue de s’aggraver. L’Ontario et le Québec sont particulièrement touchés, le nombre de véhicules volés ayant bondi d’environ 50 % dans les deux provinces en 2022. Au cours des six premiers mois de 2023, les vols d’automobiles ont encore augmenté, de 31 % en Ontario et au Québec, de 17 %.

Les libéraux abordent donc la prochaine session en éprouvant d’importantes difficultés dans les intentions de vote. Les sondages actuels suggèrent qu’une élection tenue aujourd’hui réduirait le nombre de députés libéraux de moitié, y compris les deux tiers de leur caucus de l’Ontario.

Le gouvernement a reçu un nouveau coup dur mardi lorsqu’un juge de la Cour fédérale a statué que son recours à la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du soi−disant convoi de la liberté en 2022 était déraisonnable. Le gouvernement a rapidement annoncé qu’il ferait appel de cette décision.

Les libéraux ont entamé mercredi trois jours de réunions de caucus avec des séances en petits groupes, y compris des réunions du caucus des femmes, du caucus rural et du caucus autochtone. Les caucus régionaux devraient se réunir jeudi matin avant que le premier ministre Trudeau ne s’adresse à tous les députés libéraux pour lancer une réunion générale du caucus en après−midi.

Une autre journée complète de réunions de caucus est prévue vendredi.