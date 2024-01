Les gros dossiers de la Capitale-Nationale ont été des distractions, reconnaît Guilbault

En point de presse pour clore le caucus présessionel de son parti à Sherbrooke, le premier ministre du Québec, François Legault, a refusé de cibler les «distractions» auxquelles il avait fait mention auprès de ses députés en début de caucus. À ce moment, il souhaitait que son parti soit moins distrait dans la prochaine année pour qu’il puisse se concentrer sur ses grandes priorités.

«La meilleure manière de se tenir loin des distractions, c’est de ne pas les nommer. Je n’irai pas les renommer. Tout a été dit!» s’est-il buté à mentionner jeudi en fermeture de caucus.

Rencontrée par La Tribune quelques minutes à peine après les déclarations de son chef, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, n’a pas hésité à attaquer ces «distractions» de front. Elle note que de nombreux dossiers de la Capitale-Nationale, la région dans laquelle elle est députée, ont pris «beaucoup de place».

«[Le tramway et le troisième lien] sont des exemples de projets qui ont pris beaucoup de place, qui ont tiré beaucoup d’énergie, mais sur lesquels on n’avait pas le choix d’agir», a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que cette urgence d’agir découlait du «message» envoyé par la population de Québec suivant l’élection partielle de Jean-Talon en octobre 2023, lors de laquelle la CAQ a perdu un siège. Après cette défaite, M. Legault avait pratiquement ressuscité le projet de troisième lien, pourtant abandonné par la CAQ quelques mois auparavant.

Rappelons que la division des infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec doit déposer en juin ses recommandations quant à un projet de transport structurant pour la capitale et à la fluidité entre les rives de Québec et Lévis.

Mme Guilbault a ajouté que la «fameuse annonce des Kings» a aussi donné des maux de tête au gouvernement.

«Cette année-là et ces distractions-là sont derrière nous. On a fait notre lot d’erreurs, comme n’importe quel gouvernement et n’importe quel parti, mais on est quand même l’équipe du changement et l’équipe qui veut livrer pour les Québécois», a-t-elle dit.

En conférence de presse, François Legault n'a pas souhaité élaborer sur les distractions qu'il évoquait en ouverture de caucus. (Jean Roy/La Tribune)

Le financement, une distraction?

Dans les derniers jours, le député caquiste de Chauveau, Sylvain Lévesque, fait l’objet d’une enquête par la commissaire à l’éthique parce qu’un membre de son bureau a moussé une activité partisane payante auprès d’une citoyenne.

Puis, l’opposition a réclamé une enquête similaire sur le député de Rousseau, Louis−Charles Thouin, qui a fait l’objet d’un reportage de La Presse canadienne pour des pratiques similaires à celle de son collègue Lévesque, mais auprès de maires de sa circonscription.

Questionnée à savoir si ces deux événements survenus en tout début d’année 2024 représentaient des distractions que les caquistes souhaitent à tout prix éviter, Geneviève Guilbault, n’a pas souhaité aller jusque là.

«Pour mon collègue de Rousseau, de penser qu’un élu municipal au Québec est obligé de payer pour avoir accès à Geneviève Guilbault, c’est complètement faux. Complètement faux. J’ai rencontré, juste en 2023, plus d’une centaine d’élus municipaux qui n’ont pas payé», a martelé la vice-première ministre.

«Il y a des élus municipaux qui font le choix de soutenir des candidats à la CAQ et dans d’autres partis [...] et c’est leur choix comme citoyen, a-t-elle continué. Mais il n’y a aucun lien à établir entre le fait de rencontrer un ministre et le fait de donner de l’argent à la CAQ. Aucun.»

En conférence de presse jeudi, le premier ministre Legault a refusé de dire s’il condamnerait ce geste d’un député au gouvernement s’il était dans l’opposition.