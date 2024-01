Legault annonce de la rigueur budgétaire, «mais pas d’austérité»

François Legault a tenu à point de presse jeudi entouré de ses ministres de l'Éducation, Bernard Drainville, et de la Santé, Christian Dubé. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, accompagnait aussi ses collègues. (Jean Roy/La Tribune)

Rigueur budgétaire ou austérité? La guerre des mots se poursuit de gouvernement en gouvernement.

Au Québec, on associe surtout le concept au gouvernement péquiste de Lucien Bouchard (1996 à 2001), apôtre du déficit zéro, et plus récemment au gouvernement libéral de Philippe Couillard (2014 à 2018).

Tour à tour, chacun a répudié le mot austérité. M. Couillard l’a encore fait tout récemment dans une entrevue du 14 janvier à La Presse, précisant avoir ralenti la croissance des dépenses de l’État, mais sans les diminuer.

À l’aube de sa sixième année au pouvoir, deuxième de son deuxième mandat, M. Legault passe par le même chemin que ses prédécesseurs.

«C’est toujours un défi de rigueur budgétaire. Mais il n’y aura pas d’austérité», a -t-il pris bien soin de préciser, jeudi, quand questionné en point de presse sur le budget à venir en mars.

Les élus de la Coalition avenir Québec étaient réunis mercredi et jeudi, à Sherbrooke, pour préparer la session parlementaire qui commence mardi prochain. (Jean Roy/La Tribune)

Quelques heures plus tôt, son ministre des Finances, Eric Girard, confirmait des déficits «plus importants» à prévoir avec la stagnation actuelle de l’économie et les hausses de salaire accordées aux employés du secteur public.

«Je ne veux couper aucun service», a martelé le premier ministre Legault.

«Bien sûr, il faut être prudent et faire des gains d’efficacité, surtout dans la bureaucratie quand on peut. Mais je ne veux pas couper dans les services», a-t-il résumé.

Quelles distractions?

S’il exclut le mot austérité de son vocabulaire, quoi qu’il l’ait nommé avant les journalistes, M. Legault refuse aussi de s’exprimer davantage sur les «distractions» qui ont fait de 2023 une mauvaise année pour son gouvernement et la CAQ.

Dès le début des deux journées de caucus, M. Legault avait affirmé haut et fort souhaiter «moins de distractions» en 2024.

Particulièrement dans la région de Québec, on pense au troisième lien, abandonné puis ressuscité en 2023, au projet tramway, dévié vers la Caisse de dépôt jusqu’en juin prochain, ainsi qu’à la subvention controversée pour la venue des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron l’automne prochain.

Appelé à s’exprimer plus en détail sur ces «distractions», il a toutefois refusé d’en dire plus.

Refusant de s'étendre sur les «distractions» éprouvées par son gouvernement en 2023, François Legault en a prend le blâme. (Jean Roy/La Tribune)

«La meilleure manière de se tenir loin des distractions, c’est de ne pas les nommer. Je n’irai pas les renommer. Tout a été dit!» a-t-il dit sèchement, répétant ensuite vouloir «se concentrer sur nos cinq priorités».

Quant à la personne à blâmer pour ces distractions, M. Legault a aussi expédié la question vite fait.

«En bout de ligne, tout est de ma faute», a-t-il lancé, référant à sa responsabilité de grand patron.

«En bout de ligne, effectivement, je prends des décisions. Je l’ai dit, moi le premier, il faut qu’on ait moins de distractions et qu’on se concentre sur nos priorités», a-t-il conclu, espérant cette boîte enfin refermée avec la mauvaise année de 2023 dedans.