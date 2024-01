Bloc québécois: l’immigration comme thème central à la rentrée parlementaire

Au terme de son caucus, qui s’est tenu à Chicoutimi cette semaine et qui a pris fin jeudi, le Bloc québécois a identifié cinq priorités dans son plan d’action qu’il portera à la prochaine session parlementaire. La première concerne le respect de la capacité d’accueil du Québec en matière d’immigration, et les impacts sur le logement, les services publics et les finances.

Vient ensuite l’identité québécoise avec la lutte contre les propos haineux, les impacts du jugement éventuel sur la loi 21 (la loi sur la laïcité), et la défense de la culture québécoise, de ses médias et de la langue française. Le Bloc compte aussi aborder le dossier de l’inflation et ses effets sur le coût de la vie, sur les aînés et la crise du logement, ainsi que celui de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques avec l’entrée en activité imminente de Trans Mountain.

Les cinq priorités du Bloc québécois concernent l'immigration, l'identité québécoise, l'inflation, l'environnement et la lutte aux changements climatiques et l'ingérence du gouvernement fédéral dans les champs de compétence de Québec. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Enfin, les problèmes d’ingérences seront également mis sur la table parlementaire, notamment celles du gouvernement fédéral dans les champs de compétence du Québec (santé, soins dentaires, financement des infrastructures, etc.), et celles des États étrangers dans la démocratie du pays.

«Lors de la dernière session parlementaire, le Bloc Québécois a maintes fois démontré qu’il était l’adulte dans la pièce. C’est notre approche, celle qui s’impose pour régler les enjeux qui préoccupent les Québécois et nous entendons nous y tenir, malgré un climat parlementaire marqué par les tensions et les invectives. Au Bloc Québécois, nous abordons notre mission politique avec sérieux, dans le respect des attentes de ceux et celles qui nous ont élus. Je pense humblement que nous le faisons très bien et que nous sommes dignes de la confiance que nous portent les Québécois», a indiqué M. Blanchet.

Des établissements d’enseignement inquiets

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a affirmé que le Canada accueillerait 500 000 nouveaux résidents permanents en 2026, ce qui correspond à la même cible que l’année dernière. Le Bloc a insisté sur le fait d’accueillir ces personnes dignement et que l’immigration est l’affaire de tous, même des nouveaux arrivants, et qu’il faut avoir une grande discussion avec ce «nous collectif».

«Quand on souligne des enjeux en matière de santé, ça fait mal aux Québécois de toutes origines. Quand on souligne des enjeux en matière d’éducation ou de crise du logement, ça fait aussi mal aux Québécois de toutes origines», a mentionné Yves-François Blanchet.

En revanche, le gouvernement fédéral a également plafonné le nombre d’étudiants internationaux sur son territoire et a décidé de délivrer environ 360 000 permis d’études en 2024, soit 35% de moins qu’en 2023. Une mesure qui inquiète un peu les établissements d’enseignement supérieur francophones, parce que c’est le gouvernement qui pourrait choisir où ira cette population estudiantine internationale, et certains programmes pourraient se retrouver en péril par manque d’étudiants.

«On sait que pour les institutions de la région, c’est une préoccupation majeure parce que ça fait partie de leur financement, et ces établissements, c’est aussi ce qui peut créer une forme d’accueil et d’immigration parmi les plus souhaitables pour le Québec», de souligner le chef du Bloc.

Le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a confié que certaines provinces étaient «un peu délinquantes» et recrutaient beaucoup d’étudiants internationaux, ce qui servait à financer leurs cégeps et universités. C’est le cas notamment de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, qui, contrairement au Québec, ne délivrent pas de certificat d’acceptation pour les admissions au permis d’étude.

Le Bloc se questionne sur la répartition des étudiants internationaux entre les provinces. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Avant la période des Fêtes, le gouvernement fédéral a fait une sortie pour dire que les étudiants internationaux devaient avoir une plus grande capacité financière. Une tentative, selon Maxime Blanchette-Joncas, pour limiter la crise du logement.

Des mesures qui vont à l’encontre des efforts de Québec pour garder des étudiants internationaux qualifiés sur son territoire. «Québec a allégé les règles du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) pour attirer davantage les étudiants étrangers et qu’ils restent après, mais le gouvernement fédéral fait une action contraire et pancanadienne au lieu d’une action ciblée, et on ne souhaite pas que ça nuise à la capacité d’accueil du Québec», a-t-il souligné, en mettant en avant que le Québec avec encore un peu de marge de manœuvre, selon les calculs.

Quel modèle?

Le Bloc se questionne cependant sur la répartition entre les provinces de ces étudiants.

«Quel va être le modèle de répartition du nombre d’étudiants étrangers qui vont pouvoir venir sur le sol canadien? On ne le connaît pas. Soit ils ont des chiffres et un modèle et ils ne le disent pas, auquel cas, ce n’est pas très correct ni démocratique, soit ils n’ont pas de chiffres, pas de modèle et ils ont annoncé n’importe quoi, sans savoir ce qu’ils vont faire. Et force est d’admettre que dans le cas des libéraux, ça se tient comme hypothèse», a laissé entendre Yves-François Blanchet.

Il entend poser des questions à ce sujet au ministre Miller. «Les questions devront être posées et M. Miller devra, poliment, répondre aux questions légitimes et surtout ne pas répéter qu’il ne répond pas aux questions des parlementaires d’Ottawa, parce que s’il dit qu’un parlementaire d’Ottawa est insignifiant, je vais lui envoyer un miroir», de répondre le chef.

Les députés bloquistes se sont aussi dotés d’un nouveau slogan : «Dignes de confiance». (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Nouveau slogan

«Parce que les Québécois et Québécoises savent qu’ils peuvent compter sur nous pour proposer et imposer des solutions à leurs préoccupations, sans verser dans le pur intérêt partisan. Tandis qu’un nombre toujours plus élevé de Québécois peinent à joindre les deux bouts ou n’arrivent plus à se loger, que des milliers de propriétaires de PME et d’entreprises agricoles voient leurs affaires mises en péril, que notre culture, notre langue française et nos médias québécois sont malmenés, le travail assidu des députés du Bloc Québécois est plus que jamais nécessaire. Devant un gouvernement fédéral qui est lent à agir et qui démontre peu d’appétit à s’attaquer à ces problèmes, le Bloc garde les priorités de notre monde bien en vue et continuera de se montrer digne de confiance, tout en disant la vérité aux Québécois», avise Yves-François Blanchet.

À l’occasion du caucus, le Bloc a aussi procédé à un remaniement de son cabinet fantôme. Sébastien Lemire conservera le dossier du Sport et prendra en charge les dossiers des Relations avec les autochtones et Développement du Nord, tandis que Jean-Denis Garon prendra en charge le dossier de l’Industrie.