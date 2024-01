«Pas le choix» d’accueillir plus d’immigrants pour l’économie, estime le PLQ

«C’est 1,6 million de travailleurs additionnels dont on a besoin pour les prochaines années, a mis en garde le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, en marge du caucus du parti, à Thetford Mines. «C’est le défi qui est devant nous.»

Alors que le débat sur l’immigration reprend de plus belle, revigoré par de nouveaux chiffres sur les demandeurs d’asile et sur les travailleurs temporaires, l’opposition officielle à l’Assemblée nationale presse Québec d’augmenter sa capacité d’accueil pour répondre aux besoins des entreprises.

«On va avoir besoin de plus [d’immigration] dans les prochaines années [...] On n’aura pas le choix pour notre économie.» — Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ)

Logements, services de garde, francisation: le gouvernement Legault a n’a pas réussi à «en prendre moins, mais en prendre soin» comme il le promettait en campagne électorale, a dénoncé M. Tanguay. «C’était le plus gros mensonge de l’air moderne du Québec», a-t-il raillé, accusant Québec de «s’asseoir sur ses mains».

Mais la pression qu’impose l’immigration sur les services ne justifie pas qu’on «ferme le robinet» pour prendre un pas de recul, estiment les libéraux.

«On a besoin des 500 000 [immigrants] qui, ce matin, se sont levés et qui sont allés travailler», a plaidé le chef libéral par intérim, parlant d’éventuelles baisses des seuils d’immigration comme de «solutions simplistes».

L’immigration «est au cœur de la pénurie de main-d’œuvre, au cœur de notre capacité à créer la richesse pour payer nos services publics», a poursuivi Marc Tanguay.

Depuis la fermeture du chemin Roxham, le nombre de demandes d'asile à l'aéroport Montréal-Trudeau a explosé. (Archives)

«Au Québec, on va en avoir besoin de plus dans les prochaines années. On n’aura pas le choix pour notre économie, mais encore une fois aujourd’hui, il faut travailler sur celles et ceux qui sont au Québec, et on doit faire en sorte de répondre à leurs besoins essentiels.»

En 2023, le Québec comptait 528 000 immigrants temporaires, soit 46% de plus qu’en 2022, selon Statistiques Canada.

Le Québec, «l’enfer des entrepreneurs»

Devant les nombreuses faillites d’entreprises québécoises, le PLQ a également targué le gouvernement Legault d’avoir transformé le Québec en «enfer des entrepreneurs».

«Pierre Fitzgibbon n’a d’yeux que pour les tentatives d’avoir de gros deals», a critiqué le chef intérimaire du PLQ, accusant Québec de laisser les entreprises d’ici «en arracher» à la faveur des multinationales. «Pour Pierre Fitzgibbon, les PME, c’est du détail.»

L’opposition officielle, qui veut reprendre le titre de «parti de l’économie», demande la nomination d’un ministre dédié aux petites et aux moyennes entreprises.

«Ça prend quelqu’un de dédié [...] qui va faire en sorte que matin, midi, soir, qu’on s’occupe de nos PME, a réclamé Marc Tanguay. Parce que là, ça ne va réellement pas bien.»