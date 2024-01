Manifestation syndicale au caucus de la CAQ

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont tenu une action de visibilité conjointe devant le Delta de Sherbrooke, où la CAQ tient son caucus mercredi et jeudi.

Contrairement au Front commun syndical et à la Fédération autonome de l’enseignement, le SFPQ et le SPGQ n’ont toujours pas de proposition d’entente de principe à présenter à leurs membres.

«C’est une petite manifestation de visibilité. C’est pour rappeler au gouvernement que nous aussi, nous sommes en négociations», explique le président régional Centre-du-Québec – Estrie – Mauricie du SFPQ, Frédérick Dagenais.

«On peut le comprendre, ajoute-t-il, les syndicats qui ont fait la grève ont monopolisé l’espace public dans les derniers mois. Aujourd’hui, ils passent au vote et on aimerait pouvoir faire la même chose.»

Le syndicat de M. Dagenais représente un éventail de professionnels dans la fonction publique, des techniciens en droit aux inspecteurs en agroalimentaire, en passant par les ouvriers de voirie et les déneigeurs.

Les syndicats veulent rappeler au gouvernement que les négociations sont toujours en cours. (Jean Roy/La Tribune)

Il indique que le gouvernement souhaite leur donner la même entente que celle conclue avec le Front commun, mais que celle-ci ne répond pas à certaines demandes sectorielles de différents membres du SFPQ.

De son côté, le SPGQ représente aussi plusieurs types de membres, dont des ingénieurs forestiers, des vétérinaires ou des gens œuvrant en communication.

Certains secteurs représentés par ces syndicats ont eux aussi un mandat de grève, rappelle Frédérick Dagenais, mais ce dernier n’a pas encore été utilisé.