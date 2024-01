Les francophones hors Québec implorent Ottawa de financer leurs garderies à 10$

Selon le recensement de 2021, 141 635 enfants de quatre ans ou moins ont droit à l'Éducation en français en milieu minoritaire au pays. Or, il n'y a des places autorisées en français que pour seulement 20% de ces enfants, soutiennent deux organismes francophones. (Archives PC, Darryl Dyck/Archives PC, Darryl Dyck)

«Le problème, c’est que le gouvernement demeure silencieux sur ses intentions», lâche la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada, Liane Roy.

Mme Roy était de passage au Parlement mercredi pour tirer la sonnette d’alarme. Avec le directeur général de la Commission nationale des parents francophones, Jean-Luc Racine, elle demande au fédéral d’accepter l’amendement du Sénat au projet de loi C-35.

La présidente de la FCFA Liane Roy tape du pied à l'approche de la rentrée parlementaire hivernale. (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

Le projet de loi C-35, ou la Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada, vise à mettre en place formellement le système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au pays à 10$ par jour. Le système en question, négocié avec les provinces, est inspiré du système de garderie en place depuis de nombreuses années au Québec.

Le projet de loi prévoit que le «gouvernement du Canada s’engage à maintenir le financement à long terme des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notamment ceux destinés aux peuples autochtones».

En décembre, le Sénat a adopté un amendement du sénateur acadien René Cormier qui ajoute le passage «et aux communautés de langues officielles en situation minoritaire» à l’article 8 de la loi.

Des francophones défavorisés

C’est qu’au Canada, sur les 141 635 enfants francophones de 4 ans ou moins que dénombrait le recensement de 2021 à l’extérieur du Québec, seulement 20% d’entre eux avaient accès à une place en service de garde en français.

«Les chiffres démontrent un manque criant de places en garderie en français au pays. Sans cet amendement, la situation va empirer. Chaque fois que des parents francophones doivent se résoudre à placer leur enfant dans un service de garde en anglais, c’est un individu de plus qu’on risque de perdre à l’assimilation. Ce n’est rien de moins que l’avenir du français au pays qui est en jeu», a déclaré Jean-Luc Racine.

Dans certaines provinces qui se sont entendues avec le fédéral, aucune place n’avait été créée pour les francophones.

«La plupart du temps, les francophones sont les grands oubliés lorsque les provinces et les territoires créent des places en garderie», affirme Mme Roy.

Ottawa est réticent

Lorsque l’amendement du sénateur Cormier a été débattu, le leader du gouvernement au Sénat Marc Gold avait alors clairement indiqué que le gouvernement ne l’appuyait pas.

«Le projet de loi a été rédigé de manière à ce que le gouvernement respecte les compétences constitutionnelles des provinces et des territoires, ainsi que les droits des peuples autochtones, notamment le droit à l’autodétermination», a-t-il déclaré durant les débats au Sénat.

Une majorité de sénateurs ont adopté en décembre un amendement favorable aux minorités linguistiques. Or, Ottawa, ne semble pas emballé par cette modification. (Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

En novembre, une fonctionnaire de l’État soutenait en comité sénatorial que sur le plan juridique, les minorités linguistiques au Canada n’ont pas le même statut ni le même rôle que les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones dans la prestation des services de garde pour les jeunes enfants.

«Le fait d’inclure une référence à ce groupe, à l’article 8, créerait une attente relativement à un financement accru qui lui serait réservé», a déclaré en novembre la directrice générale, Secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants chez Emploi et Développement social Canada, Michelle Lattimore.

Le gouvernement semble notamment avoir retenu l’argument que de mentionner les langues officielles pourrait donner l’impression d’exclure des groupes marginalisés.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le lundi 20 novembre 2023. (Justin Tang/Archives, La Presse Canadienne)

«Le fait de mentionner les langues officielles ailleurs dans le projet de loi C-35 pourrait donner l’impression que la loi exclut expressément du soutien fédéral d’autres groupes systématiquement marginalisés qui ne figurent pas dans la liste, comme les enfants en situation de handicap», poursuivait Mme Lattimore devant le comité sénatorial.

Depuis l’adoption de cet amendement, c’est le silence au gouvernement fédéral. La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Jenna Sudds ne s’est toujours pas prononcée publiquement.

Pas de rencontre avec Sudds

Qui plus est, si le bureau de la ministre a effectivement rencontré des représentants des deux organismes, la présidente de la FCFA soutient ne pas avoir pu rencontrer la ministre Sudds à ce sujet.

«Le projet de loi tel qu’amendé par le Sénat est actuellement à l’étude. Les fonctionnaires examinent les considérations juridiques liées à l’acceptation de cet amendement et nous aurons bientôt plus d’informations à ce sujet», a déclaré la porte-parole de la ministre Sudds, Soraya Lemur.

Le sénateur René Cormier est un ardent défenseur des droits linguistiques. (Archives La Presse Canadienne)

N’empêche, le sénateur Cormier, qui a fait adopté l’amendement en question, a senti le besoin mercredi d’interpeller ouvertement le gouvernement pour qu’il accepte son amendement, à l’instar des 58 sénateurs qui ont voté en faveur.

«Sans cet amendement, l’article 8 de cette mesure législative maintiendrait un silence à l’égard des [communautés de langues officielles] et pourrait notamment donner l’impression à un juge saisi d’une cause que l’oubli de ces communautés était volontaire de la part du législateur. Il est primordial de ne pas laisser de vide dans la législation et c’est pourquoi cet amendement doit être accepté par le gouvernement», a affirmé le sénateur Cormier.

L’amendement adopté par le Sénat doit en principe être présenté aux communes dans les prochains jours ou semaines.