Legault demande à ses députés de «se recentrer et se concentrer»

Mercredi s’ouvrent à Sherbrooke les réunions des 89 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) en vue de la session parlementaire qui s’amorce mardi prochain, au Parlement de Québec.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, tout juste revenue la veille de congé de maladie, était sur place pour l’accueillir.

Après une rare éclipse médiatique d’un mois, peut-être la plus longue depuis qu’il est dirige le Québec en 2018, le premier ministre a lancé la journée avec un petit discours d’encouragement de cinq minutes devant ses élus et les journalistes.

«En 2024, en particulier dans la session qui commence, on veut vraiment se recentrer, être capable de se concentrer sur ces cinq priorités», a-t-il déclaré sur la petite scène érigée à l’avant de la grande salle d’hôtel, après avoir été acclamé par ses députés.

François Legault à son arrivée dans la salle où sont réunis les députés de la CAQ. (Jean Roy/La Tribune)

Il a d’abord souhaité «moins de distractions». Dans les derniers mois, son gouvernement a senti le vent de face avec entre autres toutes les tergiversations dans les dossiers chauds du troisième lien et du tramway à Québec, puis les grèves dans le secteur public, donc les écoles primaires et secondaires.

Hausse de 30 % du salaire des députés, subvention pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec l’an prochain, les écueils n’ont pas manqué en 2023.

M. Legault espère donc revenir aux bases, ses fameuses «cinq priorités» «qui sont les mêmes depuis la fondation de la CAQ». «L’éducation, la santé, l’économie, l’environnement et protéger notre identité», a-t-il énuméré.

Quelques ministres du gouvernement Legault avaient déjà défilé devant les journalistes réunis sur place, dans les couloirs de l’hôtel, avant que le chef ne fasse son apparition.

M. Legault a détaillé ses actions à venir en mettant l’accent sur tout le travail qu’il reste à faire dans le dossier du logement.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, était alignée avec les députés caquistes de l'Estrie pour accueillir le premier ministre François Legault à l'avant de la salle. (Jean Roy/La Tribune)

«C’est vrai un peu partout, mais on est en train de former plus de monde en construction. On est train de prendre les moyens avec les villes pour construire plus rapidement des logements. Parce que c’est vrai que les loyers augmentent et qu’il manque de logements», a affirmé le premier ministre.

En réponse aux récentes discussions sur la possibilité de voir Hydro-Québec laisser des entreprises produire et vendre de l’électricité à ses voisines, M. Legault a fermé la porte à davantage de privatisation.